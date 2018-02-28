Телефоны доверия. Звоните, если нужна экстренная психологическая помощь

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07.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк
Центры дружественного отношения к подросткам (информация по данным сайта:
http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html)
МИНСК
Октябрьский р-н, ЦДП «Галс» УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» Ул. Кижеватова, д.60, корп. Д тел. 375(017) 398-31-63;
Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника»
Ленинский р-н, ЦДП «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника» ул.Плеханова, 127 тел. 375(017) 368 32 34
Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника» ул.Герасименко, 22,корп2, тел. 375(017) 291-20-39
Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 тел. 375(017) 261-02-19
Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника»
Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника»
Фрунзенский р-н, ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника», ул. Налибокская,15 тел. 375(017) 209-85-61
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦЗМ «Откровение» УЗ «Полоцкая детская поликлиника»
ЦЗМ «Диалог» УЗ «Новополоцкая детская поликлиника»
Витебский ЦЗМ г. Витебск, ул. Чкалова, 14 В тел. 8(0212) 57-24-71
ЦЗМ «Надежда» УЗ «Оршанская центральная поликлиника» детская поликлиника №1 г. Орша, ул. Пионерская, 15 тел. 8(0216) 51-17-21
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦДП «Вместе» УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»
ЦДП Надежда» УЗ «Пинская центральная поликлиника»
ЦДП «Контакт» УЗ «Барановичская детская городская больница»
Консультативно-информационный центр «Диалог» УЗ «Столинская ЦРБ»
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская
ЦДМ «Позитив» г. Гродно тел.8 (0152) 74-22-82
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр здоровья молодёжи «Юность» Филиал №3 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника» г. Гомель, ул.Быховская, 108 тел. 8(0232) 47-36-12, 47-86-14
ЦДП «Ветразь» УЗ «Жлобинская ЦРБ», детская поликлиника г.Жлобин,
ЦДП «Новое поколение» УЗ «Светлогорская центральная районная больница» детская поликлиника г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92
ЦДП УЗ «Рогачевская ЦРБ» г. Рогачев, ул. Дзержинского, 17,
ЦДП «Гармония» УЗ «Речицкая центральная районная больница» родильный дом, женская консультация г.Речица, ул.Трифонова, 119
ЦДП «Афродита» УЗ «Добрушская ЦРБ» г. Добруш, ул. Чапаева, 3
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» филиал детская поликлиника № 2 г. Бобруйск, ул.Советская д.116 тел. 8 (0225) 70-43-53
ЦДП «Альтернатива» Филиал N 4 УЗ “ Могилевская детская поликлиника“
ЦДП «Доверие» УЗ «Горецкая центральная районная больница»
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЗ «Березинская центральная больница»
ЦЗМ УЗ «Вилейская ЦРБ» г. Вилейка, ул. Маркова, 27
ЦЗМ УЗ «Дзержинская центральная районная больница» детская консультация
ЦДП УЗ «Клецкая центральная районная больница»
УЗ«Крупская центральная районная больница»
УЗ «Любанская центральная районная больница»
УЗ «Молодечненская центральная районная больница», поликлиника № 1
УЗ «Несвижская центральная районная больница»
ЦПМ «Доверие» УЗ «Слуцкая ЦРБ»
ЦЗПиМ УЗ «Солигорская ЦРБ» г.Солигорск, ул.Коржа, 1 тел. 8 (0174) 22-11-22
ЦДП УЗ «Червенская ЦРБ» г. Червень, ул. Барыкина, 60
ЦЗМиП « Доверие» УЗ « Борисовская ЦРБ», отделение ГУО « Социально – педагогический центр Борисовского района» г. Борисов, ул. 8 Марта, 6.
ЦДП УЗ «Воложинская ЦРБ» г. Воложин, ул. М.Горького 13
ЦЗМиП УЗ «Жодинская центральная городская больница» городская поликлиника г. Жодино, ул. 50лет Октября, 17 тел. 8 (01775) 3-48-46
УЗ «Копыльская центральная районная больница»
Центр подростков и молодежи г. Логойск, ул. Победы, д.35.
ЦЗПиМ УЗ «Минская ЦРБ» д.Боровляны, ул.Фрунзенская 1, поликлиника Минской ЦРБ, тел.505 25 85
ЦЗПиМ УЗ «Мядельская ЦРБ» г. Мядель, ул. Коммунистическая,23
ЦЗПиМ УЗ « Марьиногорская ЦРБ» г. Марьина Горка,Пуховичский район, ул. Новая Заря 36 а, тел. 8 (01713) 60729
ЦДП «Родник надежды» УЗ «Смолевичская центральная районная больница»
ЦЗПиМ «Надежда» УЗ «Стародорожская центральная больница».
ЦДП УЗ «Узденская ЦРБ» г. Узда, ул. Степанова, 11 Тел.(8-01718) 55576
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Центры дружественного отношения к подросткам (информация по данным сайта: http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html) МИНСК Октябрьский р-н, ЦДП «Галс» УЗ «13-я городская...
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