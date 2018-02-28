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Телефоны доверия. Звоните, если нужна экстренная психологическая помощь

07.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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Центры дружественного отношения к подросткам (информация по данным сайта:
http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html)

МИНСК

Октябрьский р-н, ЦДП «Галс»   УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника» Ул. Кижеватова, д.60, корп. Д  тел. 375(017) 398-31-63;

Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника»
ул.Никифорова, 5 тел. 375(017) 264-36-39

Ленинский р-н, ЦДП «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника» ул.Плеханова, 127 тел. 375(017) 368 32 34

Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника» ул.Герасименко, 22,корп2, тел. 375(017) 291-20-39

Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минск, ул. Кольцова, 53/1 тел. 375(017) 261-02-19

Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника»
ул. Есенина, 66 тел. 375(017) 272-22-94

Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника»
пр. Победителей 93, тел. 375(017) 369-74-00

Фрунзенский р-н,  ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника», ул. Налибокская,15 тел. 375(017) 209-85-61

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЦЗМ «Откровение» УЗ «Полоцкая детская поликлиника»
г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой,18    тел. 8(0214) 42-76-55

ЦЗМ «Диалог» УЗ «Новополоцкая детская поликлиника»
г. Новополоцк, ул . Калинина,5   тел. 8(0214)51-90-90: +375295945276

Витебский ЦЗМ г. Витебск, ул. Чкалова, 14 В   тел. 8(0212) 57-24-71
справка 8 (0212)57-78-79

ЦЗМ «Надежда» УЗ «Оршанская центральная поликлиника» детская поликлиника №1  г. Орша, ул. Пионерская, 15 тел. 8(0216) 51-17-21

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЦДП «Вместе» УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»
г. Брест, ул. Кирова, 82   тел. 8(0162) 20-96-71

ЦДП Надежда» УЗ «Пинская центральная поликлиника»
Филиал «Детская поликлиника г. Пинск, ул. Завальная 18;   тел. 8(0165) 35-16-58

ЦДП «Контакт» УЗ «Барановичская детская городская больница»
г. Барановичи, ул. Чкалова 2    тел. 8(0163) 42-20-68

Консультативно-информационный центр «Диалог» УЗ «Столинская ЦРБ»
г.Столин, ул. Дзержинского, 102   тел. 8(0165) 52-42-87

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская
поликлиника» детская поликлиника №2
г. Гродно, ул. Гагарина, 18 тел.8 (0152) 96- 44- 66

ЦДМ «Позитив» г. Гродно тел.8 (0152) 74-22-82

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Центр здоровья молодёжи «Юность»  Филиал №3 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»  г. Гомель, ул.Быховская, 108   тел. 8(0232) 47-36-12, 47-86-14

ЦДП «Ветразь» УЗ «Жлобинская ЦРБ», детская поликлиника г.Жлобин,
ул. Воровского, 1;    тел: 8(02334) 2-28-29

ЦДП «Новое поколение» УЗ «Светлогорская центральная районная больница» детская поликлиника г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92
тел. 8(02342) 7- 07 — 19

ЦДП УЗ «Рогачевская ЦРБ»  г. Рогачев, ул. Дзержинского, 17,
тел. 8(02339) 2-14-86

ЦДП «Гармония» УЗ «Речицкая центральная районная больница»  родильный дом, женская консультация  г.Речица, ул.Трифонова, 119
тел. 8(02340) 44393, 91133

ЦДП «Афродита» УЗ «Добрушская ЦРБ» г. Добруш, ул. Чапаева, 3
тел/факс: +375 (2333) 7-64-37

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦДП «Импульс» УЗ «Бобруйская городская детская больница» филиал детская поликлиника № 2  г. Бобруйск, ул.Советская д.116  тел. 8 (0225) 70-43-53

ЦДП «Альтернатива» Филиал N 4 УЗ “ Могилевская детская поликлиника“
212036, г. Могилев, ул. Симонова, 55б  тел. 488842, факс 8 (0222) 484076

ЦДП «Доверие» УЗ «Горецкая центральная районная больница»
г. Горки пр.Интернациональный, 2  тел. 8 (0223) 3-615-05

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЗ «Березинская центральная больница»
г. Березино, ул. М. Романович,6   тел.8 (01715) 54229

ЦЗМ УЗ «Вилейская ЦРБ»  г. Вилейка, ул. Маркова, 27
тел. 8 (01771) 5-64-51

ЦЗМ УЗ «Дзержинская центральная районная больница» детская консультация
г. Дзержинск, ул.Октябрьская,72   Тел. 8 (01716) 6-51-99

ЦДП УЗ «Клецкая центральная районная больница»
г. Клецк, ул. Партизанская, 6   Тел.(8-01793) 53107

УЗ«Крупская центральная районная больница»
г. Крупки, ул. Черняховского, 2   тел. 8 (017) 96-5 59 61

УЗ «Любанская центральная районная больница»
г. Любань, ул. Первомайская, 97А   тел. 8 (01794) 54-1-34

УЗ «Молодечненская центральная районная больница», поликлиника № 1
г. Молодечно, ул.Ф.Скорины, 5    тел. 8 (0176) 769074

УЗ «Несвижская центральная районная больница»
г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29    тел. 8 (01770) 6 65 61

ЦПМ «Доверие» УЗ «Слуцкая ЦРБ»
Слуцк, ул. Чайковского, 21   тел. 8(01795) 5-31-10

ЦЗПиМ УЗ «Солигорская ЦРБ»  г.Солигорск, ул.Коржа, 1 тел. 8 (0174) 22-11-22
ЦЗПМ УЗ «Столбцовская ЦРБ» г. Столбцы, ул. Ленинская, 164, тел. 8 (01717) 54643

ЦДП УЗ «Червенская ЦРБ» г. Червень, ул. Барыкина, 60
тел. 8(01714) 54783

ЦЗМиП « Доверие» УЗ « Борисовская ЦРБ», отделение ГУО « Социально – педагогический центр Борисовского района» г. Борисов, ул. 8 Марта, 6.
тел. 8 (0177) 6-67-10

ЦДП УЗ «Воложинская ЦРБ» г. Воложин, ул. М.Горького 13
тел. 8 (0177) 255733

ЦЗМиП УЗ «Жодинская центральная городская больница» городская поликлиника  г. Жодино, ул. 50лет Октября, 17 тел. 8 (01775) 3-48-46

УЗ «Копыльская центральная районная больница»
г. Копыль, ул. Советская, 50 тел. 8 (01719) 54-3-04

Центр подростков и молодежи г. Логойск, ул. Победы, д.35.
тел. 8 (01774) 20-6-91

ЦЗПиМ УЗ «Минская ЦРБ» д.Боровляны, ул.Фрунзенская 1, поликлиника Минской ЦРБ, тел.505 25 85

ЦЗПиМ УЗ «Мядельская ЦРБ» г. Мядель, ул. Коммунистическая,23
тел. 59-1-35.

ЦЗПиМ УЗ « Марьиногорская ЦРБ» г. Марьина Горка,Пуховичский район, ул. Новая Заря 36 а, тел. 8 (01713) 60729

ЦДП «Родник надежды» УЗ «Смолевичская центральная районная больница»
222201 г.Смолевичи, ул. Первомайская, 101   тел. 8 (01776) 50834

ЦЗПиМ «Надежда» УЗ «Стародорожская центральная больница».
222910 Минская обл. г. Старые Дороги ул.Московская 82

ЦДП УЗ «Узденская ЦРБ» г. Узда, ул. Степанова, 11 Тел.(8-01718) 55576

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Центры дружественного отношения к подросткам (информация по данным сайта: http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html) МИНСК Октябрьский р-н, ЦДП «Галс»   УЗ «13-я городская...

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