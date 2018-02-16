Около 19% избирателей приняли участие в местных выборах в Беларуси за три дня досрочного голосования

За три дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 18,73% внесенных в списки избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ЦИК.

В Брестской области 13-15 февраля проголосовали 16,27% избирателей, в Витебской — 19,67%, в Гомельской — 19,49%, в Гродненской — 16,81%, в Минской — 19,56%, в Могилевской — 20% и в Минске — 18,92%. Досрочное голосование в Беларуси стартовало 13 февраля. Накануне участие в нем приняла председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Относительно высокую явку избирателей глава Центризбиркома объясняет стимулированием в городах со стороны бюджетных организаций, предприятий, учебных заведений. «Речь о призывах и рекомендациях по месту работы, учебы прийти на выборы и проголосовать. Чтобы в выходные дни избиратели были свободны вообще от всяких призывов, кроме телевизионных», — пояснила она.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов. Проголосовать досрочно можно по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется.

Тем, кто 18 февраля будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.