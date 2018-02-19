Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела Центра банковских услуг одного из банков в Чашникском районе Витебской области, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности рассказали в УСК по региону.

В октябре 2016 года обвиняемый по этому делу уже был осужден за аналогичное преступление к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и уже отбывал наказание, когда вскрылись очередные преступные эпизоды 2013-го года. Сейчас его ждет новый суд.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2013 года 38-летний руководитель отдела под предлогом получения овердрафтных кредитов на имя знакомых неоднократно завладел денежными средствами банка. Он изначально не намеревался выполнять обязательства по возврату денег. Используя заведомо ложные документы, организовал формирование кредитных досье, договоров срочного банковского депозита в белорусских рублях и последующую выдачу себе наличных по кредитам.

Граждане, на которых были оформлены договоры, узнавали об этом только когда получали уведомления банка о необходимости погашения кредита.

Потерпевшими по уголовному делу являются 8 человек. В связи с тем, что они якобы не уплачивали кредит, на них были наложены ограничения: вынесены запреты на управление транспортными средствами и на выезд за пределы территории Республики Беларусь и другие. Кроме того, на квартиры и частный дом, зарегистрированные на получателей и поручителей по кредиту, наложен запрет на отчуждение.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере по девяти эпизодам противоправных действий. Общая сумма, полученных обвиняемым мошенническим путем, — более 314 тыс. рублей.

По уголовному делу изъяты и исследованы банковские документы по всем овердрафтным кредитам, приобщены заключения более тридцати судебно-почерковедческих экспертиз, возмещен ущерб на сумму более 86 тыс. рублей. Материалы уголовного дела составили 20 томов.

Руководству банка направлено представление о выявленных причинах и условиях, которые способствовали совершению преступлений. По результатам рассмотрения представления 4 должностных лица и сотрудника банка уволены, 4 привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.