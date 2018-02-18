Профсоюзные юристы 22 февраля проведут бесплатные консультации

|Берестовицкое районное объединение профсоюзов
|Берестовицкое районное объединение профсоюзов
|Гарчичко Сергей Александрович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
|Волковысское районное объединение профсоюзов
|Волковысское районное объединение профсоюзов
ОАО «Волковысский машиностроительный завод», г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31
|Калинка Ольга Владимировна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|Гродненское городское объединение профсоюзов
|ООО «СМО «ЗОВ», г. Гродно, ул. Господарчая, 22
ЗАО «ГродноТоргСервис», г. Гродно, ул. Подольная, 27
|Горошко Оксана Ивановна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников различных форм предпринимательства «Садружнасць»
|Гродненское районное объединение профсоюзов
|Гродненское районное объединение профсоюзов
Гродненский производственно-торговый филиал ОАО «Агрокобинат «Скидельский», г. Гродно, ул. Победы, 9
|Безмен Дмитрий Анатольевич
Гродненское областное объединение профсоюзов
|Дятловское районное объединение профсоюзов
|Дятловское районное объединение профсоюзов
Управление сельского хозяйства и продовольствия Дятловского районного исполнительного комитета, г. Дятлово, ул. Ленина, 18
|Тис Дмитрий Станиславович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
|Зельвенское районное объединение профсоюзов
|Зельвенская районная библиотека ГУК «Зельвенская районная библиотека», г. п. Зельва, ул. Советская, 34
|Малевич Денис Викторович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|Ивьевское районное объединение профсоюзов
|Ивьевское районное объединение профсоюзов
ОАО «Ивьевская сельхозтехника», а. г. Липнишки, ул. Виленская, 14
|Шишко Александр Иванович
Гродненское областное объединение профсоюзов
|Кореличское районное объединение профсоюзов
|Мирский сельский исполнительный комитет, г. п. Мир, ул. Первомайская, 2
|Желудок Станислав Станиславович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников потребкооперации
|Лидское районное объединение профсоюзов
|Лидское районное объединение профсоюзов
|Грецкая Наталья Валерьевна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|Мостовское районное объединение профсоюзов
|Мостовское районное объединение профсоюзов
|Таврель Валентина Станиславовна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|Вороновское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Радунская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) имени И.А. Котова», г. п. Радунь, ул. Советская, 108
|Грецкая Наталья Валерьевна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|Новогрудское районное объединение профсоюзов
|Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского общества, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103
|Желудок Станислав Станиславович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников потребкооперации
|Островецкое районное объединение профсоюзов
|Финансовый отдел Островецкого районного исполнительного комитета, г. Островец, ул. К. Маркса, 2
|Добриян Алексей Александрович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|Ошмянское районное объединение профсоюзов
|ГУО «СШ №1 г. Ошмяны», г. Ошмяны, ул. Мицкевича, 140
|Добриян Алексей Александрович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|Свислочское районное объединение профсоюзов
|ПУ «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой», г. п. Порозово, ул. Ленина, 39
|Гарчичко Сергей Александрович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
|Слонимское районное объединение профсоюзов
|ГУК «Слонимский драматический театр», г. Слоним, пл. Ленина, 13-4
|Малевич Денис Викторович
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|Сморгонское районное объединение профсоюзов
|Сморгонское районное объединение профсоюзов
Филиал «Автомобильный парк № 17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтлтранс», г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 32
|Шпаковская Наталья Викторовна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|Щучинское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Щучинская районная центральная больница», г. Щучин, ул. Мичурина, 22
|Таврель Валентина Станиславовна
Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
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