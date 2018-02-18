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Профсоюзные юристы 22 февраля проведут бесплатные консультации

19.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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Берестовицкое районное объединение профсоюзов Берестовицкое районное объединение профсоюзов Гарчичко Сергей Александрович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
Волковысское районное объединение профсоюзов Волковысское районное объединение профсоюзов

ОАО «Волковысский машиностроительный завод», г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31

 Калинка Ольга Владимировна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Гродненское городское объединение профсоюзов ООО «СМО «ЗОВ», г. Гродно, ул. Господарчая, 22

ЗАО «ГродноТоргСервис», г. Гродно, ул. Подольная, 27

 Горошко Оксана Ивановна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников различных форм предпринимательства «Садружнасць»
Гродненское районное объединение профсоюзов Гродненское районное объединение профсоюзов

Гродненский производственно-торговый филиал ОАО «Агрокобинат «Скидельский», г. Гродно, ул. Победы, 9

 Безмен Дмитрий Анатольевич

Гродненское областное объединение профсоюзов
Дятловское районное объединение профсоюзов Дятловское районное объединение профсоюзов

Управление сельского хозяйства и продовольствия Дятловского районного исполнительного комитета, г. Дятлово, ул. Ленина, 18

 Тис Дмитрий Станиславович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
Зельвенское районное объединение профсоюзов Зельвенская районная библиотека ГУК «Зельвенская районная библиотека», г. п. Зельва, ул. Советская, 34 Малевич Денис Викторович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
Ивьевское районное объединение профсоюзов Ивьевское районное объединение профсоюзов

ОАО «Ивьевская сельхозтехника», а. г. Липнишки,  ул. Виленская, 14

 Шишко Александр Иванович

Гродненское областное объединение профсоюзов
Кореличское районное объединение профсоюзов Мирский сельский исполнительный комитет, г. п. Мир, ул. Первомайская, 2 Желудок Станислав Станиславович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников потребкооперации
Лидское районное объединение профсоюзов Лидское районное объединение профсоюзов Грецкая Наталья Валерьевна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
Мостовское районное объединение профсоюзов Мостовское районное объединение профсоюзов Таврель Валентина Станиславовна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Вороновское районное объединение профсоюзов ГУО «Радунская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) имени И.А. Котова», г. п. Радунь, ул. Советская, 108 Грецкая Наталья Валерьевна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
Новогрудское районное объединение профсоюзов Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского общества, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103 Желудок Станислав Станиславович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников потребкооперации
Островецкое районное объединение профсоюзов Финансовый отдел Островецкого районного исполнительного комитета, г. Островец, ул. К. Маркса, 2 Добриян Алексей Александрович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
Ошмянское районное объединение профсоюзов ГУО «СШ №1 г. Ошмяны», г. Ошмяны, ул. Мицкевича, 140 Добриян Алексей Александрович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
Свислочское районное объединение профсоюзов ПУ «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой», г. п. Порозово, ул. Ленина, 39 Гарчичко Сергей Александрович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
Слонимское районное объединение профсоюзов ГУК «Слонимский драматический театр», г. Слоним, пл. Ленина, 13-4 Малевич Денис Викторович

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
Сморгонское районное объединение профсоюзов Сморгонское районное объединение профсоюзов

Филиал «Автомобильный парк № 17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтлтранс», г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 32

 Шпаковская Наталья Викторовна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
Щучинское районное объединение профсоюзов УЗ «Щучинская районная центральная больница», г. Щучин, ул. Мичурина, 22 Таврель Валентина Станиславовна

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
 
Теги: Гродно
 
 
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Берестовицкое районное объединение профсоюзов Берестовицкое районное объединение профсоюзов Гарчичко Сергей Александрович Гродненская областная организация...

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