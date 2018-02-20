Актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии «Властелин колец» и шимпанзе Цезаря в перезапуске серии «Планета обезьян», раскритиковал новые правила съемок постельных и эротических сцен в Голливуде, сообщает Lenta.ru.





На фоне многочисленных секс-скандалов, возникших за последние полгода в индустрии кино, профсоюз актеров Equity («Равноправие») анонсировал создание руководства по тому, как режиссерам следует снимать постельные сцены. В инструкцию входит запрет на поцелуи «с языком» и раздевания во время кастингов. Помимо этого, актерам предложат прикрывать гениталии на площадке.

Серкис сравнил руководство с цензурой, которая вредит творческому подходу к созданию фильма.

— Режиссер и актеры должны сами найти удобный всем способ делать это, который позволит рассказать историю, потому что это и есть главная задача. Будет очень жаль, если актеры станут стесняться играть настоящих людей, — объяснил актер.

В конце января стало известно, что супергеройский боевик «Чудо-женщина 2» станет первым в истории кинематографа фильмом, который снимут, следуя руководству по предотвращению сексуальных домогательств.

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