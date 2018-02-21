В чемпионате Беларуси снова ввели лимит для возрастных хоккеистов, а экстралигу сократят

Исполком Федерации хоккея Беларуси утвердил реформирование национальной экстралиги с нового сезона, ужесточил лимит на легионеров и снова ввел верхний порог возрастного ценза хоккеистов, который уже был опробован несколько лет назад во времена управления ФХБ Евгением Ворсиным.



Фото: ХК «Неман-Гродно»

Планируется, что с нового сезона легионерский лимит составит пять игроков, а селекционное поле в этой части сузится до стран СНГ. Причем приглашать можно будет лишь не заигранных за свои сборные новичков не старше 25 лет.

Кроме того, возвращен уже ранее опробованный «верхний» возрастной ценз: в заявках команд могут фигурировать не более пяти игроков старше 28 лет и не менее двух — моложе 20.

С сезона-2018/19 открытый чемпионат Беларуси будет разделен на два дивизиона — экстралиги «А» и «В».

Высшая лига будет переименована в молодежную лигу.

В сезоне-2018/19 в экстралиге «А» примут участие 8 команд — шесть сильнейших клубов этого сезона, молодежная сборная Беларуси (U-20) и команда — победитель дополнительного переходного турнира между оставшимися клубами экстралиги нынешнего сезона.

В регулярном чемпионате экстралиги «А» каждая из команд проведет 56 матчей в 8 кругов. Деления на группы не будет. В плей-офф выходят четыре сильнейшие команды.

Оставшиеся четыре команды сыграют переходный турнир с четырьмя лучшими командами экстралиги «В». Лучшие четыре команды из этого турнира получат право сыграть в турнире экстралиги «А» в следующем сезоне. Отметим, что молодежная сборная Беларуси вылететь из сильнейшего дивизиона не может.

В экстралиге «В» сыграют клубы, не попавшие в экстралигу «А», четыре новых клуба (Орша, Бобруйск, Пинск, Барановичи) и юношеская сборная Беларуси (U-18).