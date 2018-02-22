В Минске на 23 февраля откроют бесплатный игровой парк для мужчин

На 23 февраля velcom откроет в центре Минска бесплатный киберпарк. Посетители смогут принять участие в киберспортивном турнире, пострелять в первом в стране тире в шлемах VR и посмотреть на экспозицию пулеметов и винтовок.

Киберпарк займет помещение в 140 «квадратов». Внутри обустроят игровую вселенную по мотивам Counter-Strike и поставят мощные компьютеры со 100-мегабитным доступом в интернет.

В игровой зоне пройдет первый в Беларуси смешанный турнир по Counter-Strike среди любителей и профессионалов. Каждая команда будет усилена профессиональным игроком. Победители соревнования получат сертификаты на домашний интернет и ТВ от velcom. Наблюдать за игрой можно будет на большом экране. Стрим-трансляция турнира будет вестись в сервисе voka.

Для посетителей также будет организована VR-зона: поражать мишени предстоит с оружием в руках, но в виртуальной реальности. Посетителей также ожидает экспозиция незаряженных автоматов и винтовок, которые можно будет свободно брать в руки для брутальных фотографий.

Киберпарк откроется в 14 часов и будет работать до вечера. Для участия в турнире нужно пройти регистрацию. Вход свободный, но количество мест ограничено.