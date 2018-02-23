Вопросы культуры обсудили на итоговой коллегии в Гродно

Участие в работе итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома приняли заместитель министра культуры Александр Яцко, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, старший помощник прокурора Гродненской области Светлана Зайцева, заместители председателей райисполкомов, представители сферы культуры, а также служб и ведомств, с которыми они сотрудничают.





Объективная оценка

– Культура – один из инструментов в оркестре для идеологического работника, – отметил заместитель председателя областного исполнительного комитета Виктор Лискович. – Сегодня я впечатлен работой многих районов: вы поняли, что нужно «открыть двери», чтобы к вам пошли зрители. Если все делать с душой, как, например, в Гродненском или Лидском районах, зритель будет. Будут и брендовые мероприятии, которые прославят ваш район.

И хотя задача коллегии не только подвести итоги, но и обозначить проблемные вопросы, найти пути их решения, нельзя не остановиться на достижениях сферы культуры за минувший год.

– Если говорить о наиболее знаковых достижениях в области культуры, это в первую очередь получение Лидским центром культуры и народного творчества специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Приятно отметить, что третий год подряд эту награду мы привозим в область, – рассказал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий.

Медалью Франциска Скорины были награждены артисты Гродненской капеллы Татьяна Сухоцкая и Олег Телепнев. Актрисе драмтеатра Светлане Литвиненок присуждено почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь».

Была замечена работа областного театра кукол, он получил звание заслуженного коллектива Беларуси. Звание заслуженного любительского коллектива присвоено оркестру русских народных инструментов Лидского музколледжа и камерному женскому хору Гродненского музколледжа. Звание «народный мастер» присвоено щучинским ткачихам Марии Карпович и Ванде Машкевич.





Рекордное число учащихся – 42 человека – в прошлом году были отмечены поощрениями специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

На международном форуме «ТИБО-2017» лауреатами стали сайты музея истории религии и драмтеатра.

В республиканском конкурсе «Город культуры» в разных номинациях победу праздновали Гродно , Сопоцкин и Одельск Гродненского района. Лауреатом конкурса на лучшую практику деятельности органов местной власти по реализации государственной культурной политики стал Залесский сельисполком Сморгонского района. Методист по музеям и охране историко-культурного наследия отдела методработы Ошмянского центра культуры Сергей Жилик победил в одной из номинаций конкурса «Человек года в сфере культуры».

Отмечая, чем запомнился минувший год, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Елена Климович назвала в их числе и выпуск двухтомного издания, посвященного лауреатам премии имени Александра Дубко. Вместе с этой книгой участники коллегии одними из первых смогли увидеть еще один уникальный проект – подарочное издание книги «Гродненщина гостеприимная», которая представляет все районы Принеманья и знакомит читателей с самыми интересными их изюминками. Издания, подготовленные в тесном содружестве редакцией газеты «Гродзенская праўда» и управлениями областного исполнительного комитета, были представлены на выставке в фойе драмтеатра. Там же гостям была предложена коллекция самодельных книг, созданных жителями Принеманья к 500-летию белорусского книгопечатания.





Сохранить наследие

На проведение реставрационно-восстановительных работ за счет всех источников финансирования было направлено около 9 миллионов рублей. Работы велись на Старом замке в Гродно, Лидском и Гольшанском замках, дворцово-парковом комплексе Святск, в усадьбе Огинского. Работы по консервации Княжеской башни Кревского замка и ремонту деревянной стены Коложской церкви проводились за счет средств, выделенных из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства.

– В рамках программы «Культура Беларуси» на текущую пятилетку основное внимание уделено сохранению историко-культурного наследия. Гродненский регион как ни один в Беларуси богат именно на такие объекты. В этой связи внимание как республиканских, так и местных органов власти обращается на проведение работы по их сохранению, – отметил заместитель министра культуры Александр Яцко. – В текущем году за счет государственной инвестиционной программы будет профинансировано продолжение работ по Старому замку. Также советом фонда по поддержке культуры и искусства при Президенте Республики Беларусь поддержаны предложения по продолжению реставрационно-восстановительных работ на Кревском и Гольшанском замках.Что же касается других объектов, там будут проводиться необходимые работы для поддержания их в надлежащем состоянии.

В то же время этот вопрос требует особого внимания, в первую очередь в отношении неиспользуемых объектов и тех, которые обрели новых собственников.

– И на Гродненщине эти вопросы на особом контроле. Сохранению памятников истории и архитектуры огромное внимание уделяет председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, – подчеркнул заместитель министра.

Праздники для всех

Запомнился минувший год жителям и гостям Гродненщины не только традиционно популярными мероприятиями, такими как фестивали «Августовский канал в культуре трех народов», «Гольшанский замок», Анненская ярмарка, фестиваль сыра и другие, но и новыми. В их числе – марафон «Талентаў россып да свята краіны», праздник «Ивьевский помидор», фестиваль-ярмарка «Сморгонские баранки», фестиваль книги «Кніжныя скарбы Беларусі»…

Говоря о гродненских мероприятиях, Виктор Лискович отдельно поблагодарил коллективы музыкального и колледжа искусств: именно они помогают провести многие городские праздники.

– Мне бы хотелось, чтобы вы помнили, что в сельской местности живет много возрастного населения, которое нуждается в нашем внимании и опеке. С такими людьми должна быть выстроена каждодневная работа, их нужно позвать к себе, создав интересные им объединения по интересам? – обратился к представителям сферы культуры Принеманья, заместителям председателей райисполкомов Виктор Лискович.

Однако не стоит забывать и о детях, молодежи, людях среднего возраста. Например, больше привлекать молодежь, которая может предложить интересные идеи. В рамках дипломных и курсовых работ студенты купаловского вуза готовы разработать мероприятие доля конкретного района или деревни.





Маршрут для туриста

Особый акцент был сделан на роли учреждений культуры по привлечению туристов, в том числе безвизовых. Интересны гостям могут быть не только праздники, но и музеи.

Только в минувшем году в области появилось 26 новых музеев и музейных экспозиций. В их числе – музей форта №4, экспозиция в Доме смотрителя на Августовском канале, музей писанки в Сопоцкино, в Заречанке Гродненского района – рушника и истории военной формы и многие другие. Для популяризации музеев создана интерактивная карта, которая в будущем дополнится новой интересной информацией. Аналогичная есть и касательно брендовых мероприятий.

Свою лепту в создание уникальных музеев внесли библиотеки. К примеру, в Гродно в библиотеке №3 появился музей куклы, в Новогрудке есть экспозиция мини-макетов «Утраченное наследие», в Слониме – музейная комната Олега Лойки.

Также на коллегии шла речь о работе учреждений образования сферы культуры, закреплении молодых специалистов, привлечении зрителей на мероприятия и в кино, участие в международных проектах, организации концертов отечественных и зарубежных звезд эстрады и других актуальных вопросах.

Браво!





Давая оценку области, заместитель министра отметил, что Гродненщина – лидер в сфере культуры по всем направлениям. И посоветовал в будущем году в рамках работы с международной организацией ЮНЕСКО подумать, какие традиции могли бы претендовать на статус всемирного наследия. В области есть что предложить, – уверен Александр Яцко.





Завершилась коллегия по традиции на торжественной ноте. Нагрудным знаком Минкульта «За вклад в развитие культуры Беларуси» награждена преподаватель музыкального колледжа Светлана Кедук. Директор Лидского историко-краеведческого музея Анна Драб и начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мостовского райисполкома Сергей Дейкало отмечены почетными грамотами Министерства культуры.















