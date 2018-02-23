ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голый торс, пар изо рта. В Минске прошел забег настоящих мужчин

23.02.2018 20:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центре Минска организовали забег, посвященный Дню защитника Отечества. Около 1,5 тысячи настоящих мужчин — в лосинах, шортах, штанах, но обязательно с голым торсом — пробежалась по морозному проспекту Победителей.

Дистанции на выбор — один или три километра. А тепло одетые зрительницы встречали бегунов на финишной прямой. 

 




















 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 190
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Минска прошел забег, посвященный Дню защитника Отечества. Колонна настоящих мужчин - в лосинах, шортах, штанах, но обязательно с голым торсом - пробежалась...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Варивода: Если бизнесмен бегает по улицам города голый, есть над чем задуматься
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика