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Голый торс, пар изо рта. В Минске прошел забег настоящих мужчин
В центре Минска организовали забег, посвященный Дню защитника Отечества. Около 1,5 тысячи настоящих мужчин — в лосинах, шортах, штанах, но обязательно с голым торсом — пробежалась по морозному проспекту Победителей.
Дистанции на выбор — один или три километра. А тепло одетые зрительницы встречали бегунов на финишной прямой.
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В центре Минска прошел забег, посвященный Дню защитника Отечества. Колонна настоящих мужчин - в лосинах, шортах, штанах, но обязательно с голым торсом - пробежалась...
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