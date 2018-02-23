Голый торс, пар изо рта. В Минске прошел забег настоящих мужчин

В центре Минска организовали забег, посвященный Дню защитника Отечества. Около 1,5 тысячи настоящих мужчин — в лосинах, шортах, штанах, но обязательно с голым торсом — пробежалась по морозному проспекту Победителей.

Дистанции на выбор — один или три километра. А тепло одетые зрительницы встречали бегунов на финишной прямой.











































































