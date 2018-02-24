«Мех дня» — это проект, которым мы греемся этой зимой. Мы собираем истории читателей про их четвероногих друзей — про тех, кто любит нас такими, какие мы есть! Мы очень ждем ваших писем по адресу mehmeh@tut.by.

В письме расскажите о том, когда и как у вас появился друг, какой у него характер и привычки, что вас связывает. Напоминаем, мы принимаем истории о разных животных любой породы (и без породы, конечно, тоже). Главное, не забудьте прикрепить невыносимо милые фотографии. Дополнительная мотивация: корм супер-премиум-класса Josera в подарок от kotoshop.by! Подробности в конце материала.

Сильвестр и Трей

Здравствуйте, меня зовут Сильвестр. Это я такой сегодня:





Полтора года назад, в прекрасный летний день меня с моим братиком выбросили в лесу под Витебском. Мы долго скитались, голодали, у меня от голода даже начала выпадать шерсть на лапках. Еще мы сильно болели. А потом моего братика сбила машина.

Я думал, что и со мной случится то же самое, потому что я был очень голодным и слабым, сил убегать от опасности у меня не было. Но тут меня подобрала девушка, которая и стала одной из моих хозяек. Она спрятала меня в рюкзак и принесла в общежитие, где жила сама. И хотя я был грязный, очень плохо пах, у меня были блохи, глисты и лишай, она решила, что я пока поживу с ней, а там посмотрим. Вот таким я был.





Я долго привыкал, что у меня всегда будет еда, поэтому не нужно ее закапывать, да и линолеум копается очень плохо, как я ни старался. Лечиться мне сначала не нравилось, но потом, когда я понял, что от всех противных вещей мне становится легче, я перестал сопротивляться. А еще я научился ходить в лоток, прятаться от проверок в общежитии и понял, что люди — все-таки мои друзья. А еще меня назвали Сильвестр, но друзья стали звать меня Силя. Вот таким я стал.





А потом моя хозяйка отвезла меня в Брест к своей маме, которой я тоже очень понравился. Мне понравилось в моем новом доме лежать на непонятной штуке, которую хозяйки называли «когтеточка».





Еще там мне понравился холодильник, и я старался в него никого не пускать, чтобы никто не ел все те вкусные вещи, которые там хранятся.

Я очень любил будить свою хозяйку часа за два до ее работы, чтобы она успела поиграть со мной. Она пыталась притворяться, что спит, но я снова и снова приносил ей свой мячик. Она не ругала меня за это, понимала, что я еще ребенок и хочу много играть и общаться, и за это я однажды бросил ей свой мячик прямо в кружку с чаем, пусть тоже поиграет.

А однажды, когда моя новая хозяйка ушла на работу, я нашел на балконе пустую литровую банку, на дне которой что-то лежало. Мне стало интересно, что же это, я засунул голову в банку и застрял. Я испугался, стал бегать по всей квартире и разбил эту ужасную банку, только горлышко осталось на шее, но оно мне не мешало, и я успокоился. Когда хозяйка пришла, я встретил ее в стильном стеклянном воротнике. Я так и не понял, почему хозяйка сразу стала кричать, плакать и вызывать такси, чтобы везти меня к ветеринару, ведь я был такой красивый! Жалко, что она даже не догадалась меня сфотографировать.

Еще я очень люблю спать под одеялом, как человек.





И очень обижаюсь, когда меня моют.

Потом насовсем вернулась из Витебска моя вторая хозяйка и стала работать доктором, который лечит котов и собак, между собой хозяйки называют эту работу «ветеринар». Перед Новым годом она пришла с работы и сказала, что скоро у меня будет друг, которого зовут Трей. Он уже взрослый, ему 5 лет. Я только не понял, почему мои хозяйки часто повторяли слова: «Трея принесли в клинику усыплять». От бессонницы лечить, что ли, его принесли?

Поначалу я боялся Трея и прятался за хозяек. Он на всех шипел, неаккуратно и много ел и был очень грустным. Вот таким.





Сегодня он уже почти привык ко всем нам, перестал прятаться от веника, понял, что мы — его друзья, а иногда может даже расслабиться.

Вот такая история… Свезло с нам с Треем, правда?

Рыжик Лео

Это история про то, как у нас появился дома питомец, которого я очень хотела, но мужа не могла уговорить два года.

В конце октября, когда уже похолодало, муж после обеда вышел из машины и пошел на работу. На пути у него появляется маленький рыженький котенок, который настолько замерз, что просто с разбегу вскарабкался к мужу на штанину и пытался залезть под куртку, чтобы побыть немного в тепле.





Муж зашел на работу с котенком на штанине, малыша напоили всем коллективом молоком, дали согреться на батарее. И тут в конце рабочего дня мне приходят в viber вот такие фотографии:





И вопрос: «Забирать?»

Сразу же после работы мы поехали к ветеринару. У котенка было переохлаждение, много-много блох, ушные клещи, проблемы с глазками, желудком, грыжа на животике. Весили мы почти 500 граммов. На фото не видно, но у него были видны все кости, хрупкий, маленький, страшно было его держать.

Через пару дней мы начали кушать и отправились на повторный прием к ветеринару. За эту неделю мы поправились на 300 граммов! Конечно, уши и глаза еще лечили в течение 2−3 недель.

Сегодня наш котенок, которому мы дали имя Леон, живет без забот и даже начинает хулиганить: например, ему не нравится, когда все стоит не там, где он считает нужным. Понятно же: цветы должны быть на полу.



Леопольд вредина и позер — спит у нас на руках.

А вчера мы ходили к врачу, и на данный момент мы весим 2 кг 800 граммов. Наша врач удивлена, что за такой короткий период мы все вместе победили!





Ирис

Когда в январе 2014 умерла моя любимая кошка, я твердо решила жить без домашних питомцев. Не хотела переживать еще раз потерю, да и аллергия все больше и больше одолевала. Переехала, сделала ремонт… И тут что-то нашло на меня. Давно думала завести бенгала. Уже была в шаге от осуществления мечты… Как-то я листала ленты групп в одной социальной сети и тут увидела ее! Она была такая маленькая (1,5 месяца), с такими умными глазами, которые не могли не запасть в душу. Оказалось, что волонтеры достали ее из-под капота машины и искали дом для малютки. Уже не до бенгала мне было.





Увидела — позвонила — забрала. Все было решено сиюминутно и стремительно. В середине лета 2017-го у меня появился котенок! Моя Ирис! И тут началось.

Первая стадия: умиление. Маленький комочек оказался смышленым. Она сразу поняла, для чего лоток, когтеточка, ела и кошачью еду, и детское питание. Спала со мной, резвилась. Вся квартира была в ее распоряжении, и она скромно изучала мир вокруг. Потом начала спать пузиком кверху на соседней подушке, и я поняла, что кошка адаптировалась.





Вторая стадия: обострение. У меня обострилась аллергия. У Ирис — поведение. Первые подранные обои, порванные дизайнерские подушки, путешествия по столам и отвоевание своей территории. Резались зубы. Все было погрызено: ножки столов и стульев, ершик в туалете, мусорное ведро, горшок, диван… Мне казалось, что это не кот, а пес. Котопес. Мусорное ведро переворачивалось, губки для мытья посуды растаскивались, любопытство росло. Я чихала круглые сутки. Но совесть не позволила отдать существо, за которое я взяла ответственность.





Третья стадия: затишье. Уже не грызем ничего. Не переворачиваем. Оказалось, что в еде все-таки привередлива и любит пломбир. По квартире хожу с охраной, то есть в сопровождении Ирис. Аллергия, кстати, не беспокоит. Вроде ужились. В доме три точки с порванными обоями на самых видных местах. При этом Ирис считает, что так и надо. Я смирилась. Если раньше я сильно расстраивалась, что коврик в прихожей лежит неровно (педантичная натура), то теперь… Пффф! Ну играет котик, пусть играет.





Нам сейчас 7 месяцев. Ирис построила всех жильцов и гостей квартиры: теперь все сразу убирается и ставится на свои места. Обувь, сумки — сразу в шкаф, посуду — сразу помыть, одежду по стульям не развешивать во избежание материального ущерба. Дома порядок. Приступы любви и счастья со стороны Ирис, умной и смышленой красотки, перекрывают все мелкие неприятности. Телефон полон ее фото и видео, каждый день новые приключения.

Искренне верю, что хозяйка в доме я. Но иногда сомневаюсь. Хотя, может, это не так уж и важно… Главное, что все счастливы!

Эти животные пока несчастны — у них нет дома. Присмотритесь, вдруг это ваши друзья:

Котята ищут дом. Были подобраны с улицы вместе с мамочкой. Все чистенькие и обработаны от паразитов. Приучены к лоточку. Игривые и веселые. Черненький и бело-серый — мальчики. Трехцветные — девочки.

Малышам около 3-х месяцев.

























+375 (29) 113−00−86

Нала





Древнее предание гласит, что первая кошка родилась на Ноевом ковчеге от львиного чиха .

Наша девочка Нала совершенно точно появилась на свет именно так!





Ведь у этой царицы зверей есть все повадки льва: и обаяние, и горделивый взгляд знающей себе цену особы, и смелость, и охотничьи навыки. Все это гармонирует с невероятной нежностью, добротой домашней киски. Нала очень любит человека, любое времяпрепровождение с ним ей в радость. Будь то веселая игра, или почесывания за ухом. Конечно наша девочка здорова, приучена к лотку, не привередлива в еде. Звоните, приезжайте знакомиться!





Нала изменит вашу жизнь к лучшему!

8 044 562 02 66 Татьяна

Хэппи





Ласковая и молодая кошечка Хэппи ищет своих любящих хозяев. Она умна и воспитана, созерцательница — часами может наблюдать движение жизни за окном.

Здорова, стерилизована, чистоплотна, ходит в лоток. Очень тянется к людям, нуждается в ласке.









В дом она принесет тепло и уют, не надоедая вам своим присутствием. Это кошка для спокойных и добрых людей. Звоните и приезжайте знакомиться.

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