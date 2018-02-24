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В Пинском районе пьяного водителя остановили после погони со стрельбой

24.02.2018 17:24 — Разное | Tut.by  
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Около часа ночи 24 февраля в Пинском районе правоохранители вынуждены были устроить погоню за пьяным водителем, остановить автомобиль удалось только после стрельбы по колесам, сообщили в УГАИ Брестского облисполкома.


Фото: gaibrest.by

Сотруднинки ГАИ получили информацию, что в направлении деревни Посеничи Пинского района движется Ford Sierra, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля не отреагировал на неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение на большой скорости в направлении автодороги М-10 Кобрин — Пинск — Гомель. Не остановился водитель и во время погони, продолжая двигаться на большой скорости, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

«Для принудительной остановки транспортного средства было использовано табельное оружие. Произведено два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колесам, один из которых пробил заднее левое колесо автомобиля», — сообщили в ГАИ.

Водителя удалось остановить и задержать на 415 км вышеуказанной автодороги, вблизи деревни Оснежицы.

Нарушителем оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск. В ходе освидетельствования в крови водителя было выявлено 1,73 промилле содержания алкоголя. В отношении задержанного составлено несколько протоколов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Около часа ночи 24 февраля в Пинском районе правоохранители вынуждены были устроить погоню за пьяным водителем, остановить автомобиль удалось только после...

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