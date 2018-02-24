Военный парад, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в Гродно (+Видео)

Ровно в 10.00 на площади Ленина прозвучала одна из самых волнительных для любого военнослужащего команд: «Парад, смирно! К торжественному маршу…..»





Чеканя шаг, прошли парадным маршем офицеры управления Западного оперативного командования. Его войска правопреемники 28-й общевойсковой Краснознаменной армии, образованной в сентябре 1942 года. Она прошла с боями от Астрахани до Берлина, войну закончила в Праге и на своем более чем в 2000 километров фронтовом пути не познала ни одного поражения. Свыше 107 тысяч ее бойцов в годы Великой Отечественной войны были удостоены орденов и медалей. Среди них 214 Героев Советского Союза и 36 полных кавалеров ордена Славы.

На площади колонна военнослужащих 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, правопреемницы прославленной дивизии. Нынешние бойцы и офицеры с честью продолжают нести славные традиции своих отцов и дедов, доказывая это высокими результатами на полигонах во время учений.





Высокую боевую выучку показывают ракетчики и артиллеристы, связисты, личный состав инженерных и других частей войск Гродненского гарнизона, чьи колонны ровными как под линейку шеренгами прошли по площади Ленина.

У нынешних защитников Отечества растет достойная смена. На площади Ленина парадная колонна учащихся Гродненского кадетского училища.









Что защита Отечества – это наша всеобщая задача, свидетельствует участие в военном параде представителей других силовых структур. Свою строевую выправку, готовность стать на стражу родных рубежей продемонстрировали представители Гродненской пограничной группы, органов внутренних дел, МЧС.





А что отменная строевая и боевая подготовка войск Гродненского гарнизона подкреплены современной техникой и вооружением, гродненцы и гости города смогли убедиться во время прохождения механизированной колонны. Кульминацией этого торжественного марша стал впервые проведенный в Гродно воздушный парад: три звена самолетов Л-39, ЯК-130 и СУ-25 показали мастерство белорусских военных пилотов.











— Основное предназначение вооруженных сил сегодня — недопущение войны или разговора с позиции силы с нашей страной. И на параде мы демонстрируем готовность защищать свое государство. Это праздник, уверен, объединяет людей. Парад, демонстрация техники дают возможность подрастающему поколению поближе познакомиться с боевой мощью нашей армии, — отметил командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин. — отметил

Тем, кто хотел более детально ознакомиться с вооружением и техникой войск Гродненского гарнизона, такая возможность представилась на выставке, организованной на площади Тизенгауза.















