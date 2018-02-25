В Витебске появится общественный транспорт с символикой «Славянского базара». С такой инициативой на заседании горисполкома выступил директор фестиваля Александр Сидоренко, пишет «СБ Беларусь Сегодня» .

По мнению Сидоренко, фестивальные васильки на автобусах и троллейбусах должны понравиться местным жителям и туристам. Председатель горисполкома Виктор Николайкин предложение поддержал, обратив внимание на то, что во время «Славянского базара» не только общественный транспорт должен приобрести праздничный вид:

— Форма одежды водителей, кондукторов, состояние городских маршруток — все должно быть на высшем уровне.

До 1 июля в областном центре должны появиться 11 новых троллейбусов. В дни фестиваля, который пройдет с 12 по 16 июля, на троллейбусном маршруте № 4 организуют обзорную экскурсию по городу. Будут ходить и регулярные автобусные рейсы к музею-усадьбе Ильи Репина «Здравнево».