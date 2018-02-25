В проезде возле станции метро «Уручье» до конца года планируют сделать полосу для общественного транспорта, сообщил во время прямой линии директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Иван Яриванович

Житель Новой Боровой пожаловался, что автобусы 135-го маршрута часто задерживаются на конечном пункте возле метро «Уручье», потому что им мешают выехать припаркованные машины.

— С этой проблемой к нам обращаются многие пассажиры. Речь идет о проезде, расположенном справа от проспекта Независимости, в направлении выезда из города. В определенные часы машины местных жителей занимают полосу и автобусы сначала стоят в очереди, чтобы высадить пассажиров, а затем — чтобы выехать. Опоздание из-за этого порой превышает 5 минут. Решение проблемы мы видим в выделении полосы для общественного транспорта. В ближайшее время заключим договор с проектировщиками, которые разработают схему организации дорожного движения на данном участке, — ответил Шкуратов.

Возможно, здесь будут рассмотрены два варианта. Первый проект — так называемый вывернутый карман. Аналогичный появился в 2016-м на Лобанка. Второй — выделить первую полосу для общественного транспорта.

— В целом в течение 2018−2019 годах планируем обустроить около 80 километров обособленных полос для приоритетного движения общественного транспорта. Это будут либо просто обозначенные полосы, либо выделенные технически, конструктивно, — сказал директор ГУ «Столичный транспорт и связь».

Согласно исследованию, проведенному УП «Минскградо», годовой эффект от реализации предложений по оборудованию обособленных полос составит более 4 млн рублей за счет экономии времени в транспортном сообщении. ГУ «Столичный транспорт и связь» совместно с УГАИ Мингорисполкома, ГП «Минсктранс», ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» реализовали пилотный проект по контролю за дорожным движением на участке проспекта Независимости от улицы Я. Купалы до улицы Энгельса с установкой устройств фиксации на опорах уличного освещения. Продемонстрирована техническая возможность фиксировать нарушения по п. 124 ПДД на прямолинейном участке. Последующую обработку данных для ведения административного процесса предлагается осуществлять по аналогии с нарушением скоростного режима.