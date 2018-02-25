ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле метро "Уручье" сделают выделенную полосу для общественного транспорта

25.02.2018 19:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В проезде возле станции метро «Уручье» до конца года планируют сделать полосу для общественного транспорта, сообщил во время прямой линии директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Иван Яриванович

Житель Новой Боровой пожаловался, что автобусы 135-го маршрута часто задерживаются на конечном пункте возле метро «Уручье», потому что им мешают выехать припаркованные машины.

— С этой проблемой к нам обращаются многие пассажиры. Речь идет о проезде, расположенном справа от проспекта Независимости, в направлении выезда из города. В определенные часы машины местных жителей занимают полосу и автобусы сначала стоят в очереди, чтобы высадить пассажиров, а затем — чтобы выехать. Опоздание из-за этого порой превышает 5 минут. Решение проблемы мы видим в выделении полосы для общественного транспорта. В ближайшее время заключим договор с проектировщиками, которые разработают схему организации дорожного движения на данном участке, — ответил Шкуратов.

Возможно, здесь будут рассмотрены два варианта. Первый проект — так называемый вывернутый карман. Аналогичный появился в 2016-м на Лобанка. Второй — выделить первую полосу для общественного транспорта.

— В целом в течение 2018−2019 годах планируем обустроить около 80 километров обособленных полос для приоритетного движения общественного транспорта. Это будут либо просто обозначенные полосы, либо выделенные технически, конструктивно, — сказал директор ГУ «Столичный транспорт и связь».

Согласно исследованию, проведенному УП «Минскградо», годовой эффект от реализации предложений по оборудованию обособленных полос составит более 4 млн рублей за счет экономии времени в транспортном сообщении. ГУ «Столичный транспорт и связь» совместно с УГАИ Мингорисполкома, ГП «Минсктранс», ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» реализовали пилотный проект по контролю за дорожным движением на участке проспекта Независимости от улицы Я. Купалы до улицы Энгельса с установкой устройств фиксации на опорах уличного освещения. Продемонстрирована техническая возможность фиксировать нарушения по п. 124 ПДД на прямолинейном участке. Последующую обработку данных для ведения административного процесса предлагается осуществлять по аналогии с нарушением скоростного режима.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика