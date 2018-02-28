Столичные службы занятости проводят курсы переобучения для декретниц по 30 специальностям, рассказала Жанна Романович председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Среди востребованных профессий — кассир, продавец, бухгалтер, парикмахер, мастер по маникюру. При этом женщинам, которые находятся в декрете, не нужно регистрироваться безработными в центре занятости, уточнила специалист.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта zamazkina.livejournal.ru

— Многие бы хотели поучиться на дизайнера и ландшафтного дизайнера. Но мы хорошо понимаем, что в нашем банке вакансий таких вакансий нет, — говорит Жанна Романович. — Зато нужны в большом количестве кассиры, продавцы. По этим профессиям и готовим. Ну и готовим специалистов под заказ нанимателей. Минсктранс у нас традиционно самый большой заказчик, готовим водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, метрополитена.

Кроме того, декретницы сегодня могут воспользоваться услугами бесплатных нянь по почасовому уходу за детьми.

— Сегодня у нас всего лишь 633 няни, но почти 800 семей получает услугу почасового ухода за малолетними детьми, — рассказывает Жанна Романович. — Это семьи, где воспитываются дети-инвалиды, двое или трое детей, родившихся одновременно. Количество семей, которые пользуются этой услугой, выросло в разы. Она востребована, и минчане о ней знают. Для семей, где двое-трое детей, услуга бесплатная. А сверх норматива по времени — платная. Эти услуги доступны, поскольку один час социального работника стоит 48 копеек.