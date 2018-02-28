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"Многие хотели учиться на дизайнера, но таких вакансий нет". По каким специальностям переобучают декретниц
Столичные службы занятости проводят курсы переобучения для декретниц по 30 специальностям, рассказала Жанна Романович председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Среди востребованных профессий — кассир, продавец, бухгалтер, парикмахер, мастер по маникюру. При этом женщинам, которые находятся в декрете, не нужно регистрироваться безработными в центре занятости, уточнила специалист.
— Многие бы хотели поучиться на дизайнера и ландшафтного дизайнера. Но мы хорошо понимаем, что в нашем банке вакансий таких вакансий нет, — говорит Жанна Романович. — Зато нужны в большом количестве кассиры, продавцы. По этим профессиям и готовим. Ну и готовим специалистов под заказ нанимателей. Минсктранс у нас традиционно самый большой заказчик, готовим водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, метрополитена.
Кроме того, декретницы сегодня могут воспользоваться услугами бесплатных нянь по почасовому уходу за детьми.
— Сегодня у нас всего лишь 633 няни, но почти 800 семей получает услугу почасового ухода за малолетними детьми, — рассказывает Жанна Романович. — Это семьи, где воспитываются дети-инвалиды, двое или трое детей, родившихся одновременно. Количество семей, которые пользуются этой услугой, выросло в разы. Она востребована, и минчане о ней знают. Для семей, где двое-трое детей, услуга бесплатная. А сверх норматива по времени — платная. Эти услуги доступны, поскольку один час социального работника стоит 48 копеек.
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"Многие хотели учиться на дизайнера, но таких вакансий нет". По каким специальностям переобучают декретниц
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