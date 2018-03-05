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"Объем рынка - 20 миллионов долларов". Обсуждаем самые провальные и прибыльные концерты года
Второй год
Итоги «Атом Интертеймент»: убыточные — Depeche Mode и Bastille, прибыльный — «Ленинград» и Макс Корж
Директор самого крупного в Беларуси концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев говорит, что по итогам работы в прошлом году его агентство вышло в плюс, хотя первая половина 2017-го и показалась ужасной.
— Есть же выражение «петух клюнул» (2017 — год Петуха. — Прим. TUT.BY). Нас он точно клевал в слабые места. Самый крупный провал, которому, возможно, кто-то радовался, —
Помимо громкой отмены концерта (убытки от него, впрочем, директор переносит уже на 2018 год, когда группа все-таки
— Я считаю, что у этого артиста большой потенциал, он чувствует себя намного лучше, чем после первой «Минск-Арены». Думаю, если все так будет продолжаться, то к 20-летию [творческой деятельности] он переплюнет группу «Ленинград», потому что концерты у него еще более сумасшедшие.
Итоги JetSounds: прибыльный «Рок за Бобров» и «Золотой граммофон», убыточный — «Мумий Тролль»
Директор JetSounds Александр Косач и его компания в прошлом году тоже остались в плюсе. Собеседник рассказывает, что структура его работы выстроилась по определенному сценарию: несколько концертов осенью, несколько весной и летняя фестивальная линейка.
— В 2017 мы перезапустили фестиваль «Космос наш». Он потерял в посещаемости, но переехал в премиальный сегмент. В итоге на нем мы заработали в разы больше, чем в 2016-м. Вперед шагнул «Рок за Бобров» — с 15-тысячника он стал 25-тысячником.
С успехом, говорит Александр, он с командой перезапустил «Золотой граммофон». Для агентства это был сложный проект в плане организации.
Концерты таких артистов, как Иван Дорн и «Вопли Видоплясова» промоутер называет практически дружескими посиделками и отмечает, что их проведение на «температуру рынка» не влияют. А вот самым «минусовым» мероприятием в конце 2017 оказался концерт группы «Мумий Тролль».
— Из-за занятости по другим мероприятиям мы не смогли уделить ему должное внимание. Были совершены ошибки как в техническом оснащении, так и ошибочна была выбрана ценовая политика.
Итоги 4А-Event: убыточный HOT&TOP Europa Plus TV, прибыльный — Баста и Наргиз
Александр Образов, директор 4А-Event рассказывает, что 2017 год для его компании был убыточным. Самый дорогой в прямом смысле опыт в 2017 году команда 4А-Event получила при организации мероприятия для молодежи в «Минск-Арене» HOT&TOP Europa Plus TV.
— Это не такие минусы, как у Depeche Mode. Но для нашего скромного концертного агентства это было ощутимо.
Успешно, считает Александр, они соорганизовали фестиваль
— Для первого опыта соорганизации этого мероприятия итог получился неплохим, мы думали, будет хуже. Почти в аншлаг отработали два детских шоу на «Чижовка-Арене». С успехом прошел концерт Басты и тур Наргиз. Отмечу еще «Джазовые вечера с банком БелВЭБ».
«Объем рынка — 20 миллионов долларов. В США один диджей зарабатывает 30 миллионов»
Эксперты оценивают годовой объем рынка развлекательных мероприятий в Минске на уровне 20 миллионов долларов. Это стоимость всех билетов на концерты заезжих артистов, театров, других направлений развлечений.
— Мы не считаем местный цирк и театры, которые работают как отдельные площадки. Мы учитываем только тех, кто приезжает и уезжает. В 2013—2014 году объем рынка был на уровне 40−45 миллионов долларов, — вспоминает о прибыльных временах Андрей Алексеев. — Регионы в расчет не берем, потому что в год они больше 300−500 тысяч долларов не дают.
Если в прошлом году промоутеры вовсю твердили, что Беларусь — немузыкальная страна и наши соотечественники слушают в основном российский поп и рок, в этом году ситуация изменилась. Мы все также остаемся «немузыкальными», но вот интересовать нас стал еще рэп и хип-хоп.
— Эти направления сейчас имеют высокую долю рынка. Предложений в прошлом году было в районе 35 тысяч билетов. И с большего они продавались, — говорит директор «Атом Интертеймент». — Вообще мы занимаемся ерундой. Чтобы вы понимали, диджей, который ходит с ведром на голове, — Marshmello, зарабатывает по 30 миллионов долларов в год. И то, что мы рассказываем про рынок в 20 миллионов долларов во всей стране, это просто смешно.
В Беларуси, говорят собеседники, нет большого количества фанатов каких-либо групп. Наше общество, и это тенденция всего мира, напоминает общество селфи и инстаграма: многие ходят на концерты не потому, что нравится, а потому, что кто-то сказал, что это круто.
— В Варшаве Эд Ширан продал три стадиона за 30 минут. Три стадиона за 30 минут! Потом объявили четвертое выступление. Это в Варшаве, рядом, 500 километров. А мы слушаем Ваенгу, Наргиз и прочее. Я бы хотел, чтобы эта ситуация кардинально изменилась, — говорит о наболевшем Александр Косач.
В 2018 году белорусам не стоит ждать заезжих знаменитостей мирового уровня.
— Все наелись и хотят русского. Это реальность: иностранные артисты для местного рынка сейчас неинтересны. Люди готовы платить за развлечения, но небольшие деньги. Этот год все будет крутиться около маленьких площадок или иногда крупных, но с маленькой стоимостью билетов, — резюмирует Андрей Алексеев.
«В Минске ты рискуешь потерять 30 тысяч долларов. В США — 200 тысяч»
Ивенторы сходятся во мнении, что развиваться в Беларуси в том объеме, в котором хочет каждый из них, достаточно сложно. Именно поэтому все собеседники уже несколько лет работают за пределами Беларуси. Так, например, партнеры Александра Образова устраивают шоу Ляйсан Утяшевой Bolero в Москве.
Андрей Алексеев свои усилия в последние два года и вовсе сосредоточил далеко за пределами СНГ. Его компанию в 2017 даже упомянули в российском Forbes как организатора двух из трех самых кассовых туров российских звезд в Америке.
— Это были туры Земфиры и «Ленинграда». По количеству проданных билетов (но не по выручке) мы являемся самым крупным организатором выступлений группы Шнурова. Только с нами в прошлом году они заработали в районе миллиона долларов, — делится цифрами директор «Атом Интертеймент».
Он также рассказал, как впервые договорился об организации тура Земфиры в США.
— Я оказался в Лондоне в нужном месте в нужное время. Попросил свою старую партнершу дать шанс попробовать. Она, понимая наш уровень, согласилась. Это просто стечение обстоятельств и использование момента.
Любопытно, что структура расходов в организации концерта в США сильно отличается не только от белорусской, но и любой другой. По словам Алексеева, гонорар в Америке артисты получают намного меньше, а расходы на организацию мероприятия — в разы больше.
— В Минске, если ты привозишь среднего русского артиста на 5-тысячную площадку, ты рискуешь потерять 20−30 тысяч долларов. В Америке на 5-тысячной площадке ты рискуешь суммой в 150−200 тысяч долларов. С «Ленинградом» у нас все получилось: на площадку, которая вмещает 5,5 тысячи человек, пришло 5,4 тысячи.
«Сделаем Коржа долларовым миллионером»
В прошлом году событием года эксперты назвали Гомеле прошел концерт BRUTTO">возвращение на сцену Сергея Михалка с проектами Brutto и «Ляпис-98». Михалок, говорит Александр Образов, в отличие от некоторых белорусских артистов, которые плачутся, что работы нет, выступает почти в любом месте за адекватную стоимость и собирает солдауты. Однако Андрей Алексеев считает, что группа, которая на сцене уже более 20 лет, должна зарабатывать гораздо больше.
— Группы с таким опытом работы и уровнем популярности зарабатывают миллионы долларов, — говорит Алексеев. — Мне бы хотелось, чтобы белорусские артисты, которые работают с нами, к 20 годам [работы на сцене] стали долларовыми миллионерами и могли не думать о том, где и за сколько им выступать.
— То есть Коржа сделаем долларовым миллионером? — интересуемся.
— Деньги ему как таковые не нужны, но человек за свою работу должен нормально получать, тем более что у него есть потенциал. Не каждый артист комфортно себя чувствует на больших площадках, а он это может.
В этом году четыре концерта Коржа на Дальнем Востоке организует компания Алексеева. Идут переговоры о том, чтобы еще несколько концертов в крупных городах России организовала команда Образова. Коллеги говорят, что делить артиста не пришлось: одна организация физически не может заняться условными 250 концертами. Но еще недавно свои концерты (по крайней мере, в Минске) Корж с командой организовывал сам. За выступление в «Минск-Арене» в декабре 2017 взялся «Атом Интернеймент». Почему рэпер на это согласился?
— Мы договорились о тех условиях, на которых ему было бы интересно отдать организацию концерта нам. Насколько я понял, команда сомневалась, соберут ли они «Арену», а нам было интересно попробовать. Мы дали условия (гонорар и проценты), которые их устроили. В итоге они действительно заработали с нами приличные деньги.
«Рок за Бобров» и Viva Braslav снова в один день: «Мы предлагали развести мероприятия»
Уже второй год подряд два крупных белорусских фестиваля — «
— Конечно, часть людей приедет к ним из Минска, но точно так же к нам приедут люди из северо-западного региона Беларуси. Все-таки Viva Braslav — локальный фестиваль с международным масштабом. Много гостей к ним приедет из России: Псков, Смоленск, потому что им это интересно.
Косач говорит, что заранее предлагал организаторам браславского фестиваля развести мероприятия на разные даты: техническим партнерам, которые сдают в аренду оборудование, работать так бы было проще.
— Вся инфраструктура, начиная от заборов и туалетов, заканчивая сценой, светом, колонками и людским ресурсом, ограничена. Но этот год очень сложный из-за проведения чемпионата мира по футболу в России. Все мероприятия сдвинулись либо в одну, либо в другую сторону. Еще стоит учитывать, что все горячие июльские и августовские уик-энды — это даты крупнейших фестивалей в Европе и некоторые артисты задействованы там.
Что ждать в 2018-м: Земфира, «Высоцкий», Баста. Фестиваля «Мост» опять не будет
Промоутеры говорят, что вопрос «Как выбирают артиста, чтобы привезти в Беларусь?» — извечный. Кто-то опирается на личные предпочтения, кто-то — на социологические исследования. В конечном счете выбор все равно остается довольно субъективным. Вопрос только в том, кто за что готов взять риск.
В 2018 году от команды «Атом Интертеймент» стоит ждать концерт Игоря Николаева, новый
— В 2018 году мы не планируем привозить никого из крупных западных артистов. У нас запущено 12 разных относительно мелких концертов и составляется план на 2019 год. Снова отвечаем за музыкальную часть A-fest.
Фестиваль «Мост», который, по оценке организаторов, был самым дорогим музыкальным фестивалем в Беларуси, уже второй год подряд проводиться не будет.
— Мы не запускали «Мост» по двум причинам. Два года нам не было дела до «Моста», потому что мы, во-первых, занимались американскими и российскими проектами и в эту сторону [в сторону Беларуси] не смотрели, нам было неинтересно. Во-вторых, в этом году мы собираемся запускать два новых фестиваля. «Мост» был самым дорогим фестивалем в Республике Беларусь (второй «Мост» так точно). Думаю, «Рок за Бобров» стоит плюс-минус полмиллиона долларов. В «Мост» мы вкладывали 850 тысяч долларов — это был рекорд по рынку. Я не буду говорить, сколько мы на нем потеряли. Сейчас за более короткий период и за меньшие деньги мы сможем создать другие имена, другие фестивали, которые сможем развивать, — говорит о причинах закрытия проекта директор «Атом Интертеймент».
4А-Event устроит концерт украинского исполнителя
— Также работаем над фестивалем «Навальніца» и международным фестивалем фейерверков. Осенью будет шоу «Однажды в России», детские ледовые шоу «Щелкунчик». И, конечно,
JetSounds снова организуют «Космос наш»,
— Это было решение топ-менеджмента «Вконтакте». Они выбирали между стратегическими направлениями внешнего развития (Казахстан, Украина, Беларусь). Посмотрели экономику, посмотрели расходы и приняли решение вообще отказаться от внешнего инвестирования. Мы были уже на линии старта: если они передумают, мы этот проект реанимируем. Он очень интересный, совершенно другой фестиваль.
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