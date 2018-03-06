Публичные списки должников у подъездов и выселение. Как коммунальники борются с неплательщиками

«Публикуя список должников за оказанные услуги водоснабжения и канализации, мы надеемся, что общественное мнение повлияет на его фигурантов и заставит рассчитаться по долгам», — убеждены в барановичском «Водоканале». Местные коммунальники, как и их коллеги во многих других городах и районах, публикуют списки злостных неплательщиков. Специалисты надеются, что должники рассчитаются по выставленным платежам. В некоторых случаях за ЖКУ не платят больше 7 лет, а суммы задолженности превышают в отдельных квартирах 5000 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда наши специалисты приходят с инструментами отключать от услуг, то деньги находятся»

Так, на сайте Мостовского ЖКХ разместили список из 165 должников, где указали их ФИО, домашний адрес и сумму просроченной задолженности с пеней. В последний раз данные обновляли 1 марта. К примеру, в Мостах суммы задолженности доходят до 3681 рубля, а в деревнях района — до 1192 рублей.

— В газетах размещаем информацию о неплательщиках, на информационных стендах, на сайте предприятия. Мы показываем, чем чревата задолженность: квартира может выставиться на торги, если это частная собственность, путем отчуждения, либо это выселение, — рассказывают в расчетно-справочном центре Мостовского ЖКХ. — Стараемся воздействовать на тех должников, которым будет стыдно засветиться на сайте или на подъезде. На сознательных эта мера действует. Одна женщина остановила на улице, когда развешивали объявления у подъездов, сказала, что ей стыдно, попросила больше так не делать (не расклеивать списки неплательщиков. — Прим. ред.). Мы ей сказали: «Платите вовремя, и не будем размещать информацию».

Но на неплательщиков с большой задолженностью вывешенные списки далеко не всегда действуют, они не спешат вносить деньги, признают специалисты. Некоторые из должников в Мостовском районе не платили за коммуналку около трех лет.

— Но когда наши специалисты приходят с инструментами отключать от услуг, то деньги в большинстве случаев находятся. Некоторые находят и по 700 рублей для оплаты, — рассказывают в Мостовском ЖКХ. — Между тем после Нового года задолженность увеличилась. Не исключено, что из-за увеличения тарифов на ЖКУ.

«У нас нет службы курьеров, которая могла бы караулить человека»

Специалисты Березовского ЖКХ сейчас размещают информацию о неплательщиках на своем сайте и на досках объявлений на подъездах, а раньше — еще и бегущей строкой на местном телевидении, где указывали ФИО должника, его адрес, сумму задолженности.

— Это эффективная мера, — отмечают в Березовском ЖКХ. — Мы понимаем, с одной стороны, что это персональные данные гражданина, отчасти где-то это может быть и нарушение каких-то интересов граждан. Но как быть нам, кто защитит наши интересы как поставщика жилищно-коммунальных услуг?

Сейчас на сайте Березовского ЖКХ размещены данные о 240 должниках (информация на 31 января). Некоторые из них не платили по жировке почти 22 месяца. Так, один из жителей города Белоозерска задолжал 1035 рублей, а пеня выросла до 1176 рублей, второй — 1628 рублей и 2260 рублей соответственно, еще один — 2498 рублей и 2566 рублей соответственно. Один из жителей Березы задолжал коммунальникам 1836 рублей, а пеня составила 3087 рублей.

По словам коммунальников, «самые злостные неплательщики — люди асоциального образа жизни, безработные, нежелающие работать, их устраивает подобная ситуация».

В ЖКХ жалуются, что далеко не всегда могут «достучаться» до неплательщиков, многие из них не выходят на связь, их не удается найти.

— Мы обязаны до предъявления мер по принудительному взысканию задолженности представить документацию нотариальному органу либо суду о том, что пытались в досудебном порядке или до принятия мер принудительного характера урегулировать возникший спор в добровольном порядке, — говорят в Березовском ЖКХ. — Мы вынуждены заниматься еще тем, что направляем письменные предупреждения гражданам, которые в большинстве случаев не всегда доходят до адресата, потому что тех нет дома, никто не знает, как их найти. У нас нет службы курьеров, которая могла бы караулить человека.

Коммунальники уточняют, что за каждый просроченный день оплаты ЖКУ начисляется пеня в размере 0,3% от суммы задолженности, поэтому у многих неплательщиков пеня намного больше, чем основной долг.

В Березовском ЖХК отмечают, что должники могут погасить основной долг, после чего написать заявление в райисполком на списание пени.

— Но на момент обследования специалистами жилого помещения гражданина должно подтвердиться, что жилищно-бытовые условия не позволяют ему выплатить пеню. Тогда вносится предложение местному райисполкому по списанию пени по согласованию с облисполкомом. В большинстве случае удовлетворяют обращения должников, — рассказывают коммунальники.

Коммунальное унитарное производственное предприятие «Водоканал» в Барановичах разместило на своем сайте список из 10 неплательщиков. По данным на 8 февраля, самый большой долг составлял почти 1391 рубль. Кроме того, размещены данные о трех должниках, которых отключили от услуг водоснабжения. Максимальный размер долга — 135 рублей.

«С начала 2018 года отключены от услуг водоснабжения 29 абонентов и вручено под роспись 516 письменных предупреждений абонентам, имеющим просроченную задолженность. Оформлено 388 нотариальных надписей на взыскание задолженности с неплательщиков, — отмечают на предприятии. — За 2017 год выявлено 13 фактов самовольного пользования услугами водоснабжения и канализации».

При этом на сайте барановичского водоканала также указаны 6 организаций, за которыми на начало февраля числилась задолженность. Среди них — «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (Блакiт), «Барановичидрев», «Барановичская ПМК-1», «Барановичский райагросервис», Барановичский комбинат пищевых продуктов. К примеру, у предприятия «Блакiт» задолженность составляла 842 477 рублей.

По данным на 23 февраля, среди предприятий, которые не рассчитались вовремя с «Брестводоканалом», значатся в том числе Брестский электромеханический завод, Брестский электроламповый завод, «Брестмаш», «Брестсельмаш», Брестский комбинат строительных материалов. В общей сложности за всеми организациями и ИП, которые значатся в списке должников, числится задолженность в 384 634 рубля.

Среди должников «Брестводоканала», информация о которых размещена на сайте предприятия, — 156 физлиц. Правда, суммы долга не указаны, а только ФИО и домашний адрес.

Не платят за ЖКУ по 85 месяцев и больше

На 1 января этого года в Полоцком районе из 50 тысяч лицевых счетов по 4381 была просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 277 тысяч рублей, сообщает КУП «ЖКХ Полоцка».

«Многие неплательщики не понимают, что в случае несвоевременной платы за ЖКУ они могут вовсе лишиться благоустроенного жилья в соответствии с Жилищным кодексом Беларуси. А зря — в Суд Полоцкого района и города Полоцка подано 28 исков на выселение из госжилфонда коммерческого использования без предоставления другого жилого помещения за несвоевременную оплату ЖКУ», — отмечают полоцкие коммунальники. При этом в суд Полоцкого района и города Полоцка подано 2 иска о понуждении собственника к отчуждению жилого помещения за несвоевременную оплату ЖКУ.

По данным КУП «ЖКХ Полоцка», на начало февраля несколько жильцов не платили за ЖКУ по 85 месяцев, долги — 1091 рубль и 1512 рублей соответственно), еще один — 97 месяцев (долг — 2116 рублей). При этом за одним из жильцов и вовсе числится задолженность по ЖКУ в 129(!) месяцев, полочанка задолжала 1124 рубля.

В списке должников Вороновского ЖКХ значатся 269 человек, которые не платили за ЖКУ больше двух месяцев (данные на начало февраля). К примеру, несколько жителей городского поселка Вороново не оплачивали выставленные суммы по жировке в течение 58 месяцев. У одного из них основной долг составляет 645 рублей, пеня — 852 рубля.

А вот на сайте гомельского коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское» в списке должников значатся более 1800 плательщиков. Так, задолженность свыше 18 месяцев числится за 214 абонентами. Суммы задолженностей доходят до 3233 рублей (+1946 рублей набежало за просрочку), а пени — до 4977 рублей (+702 рубля основного долга).