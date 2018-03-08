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От 340 рублей в месяц за бюджетную машину. Какие кредиты на новое авто сейчас предлагают банки

09.03.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Весна — традиционное время оживления среди покупателей машин. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля и прикинул, сколько нужно будет платить ежемесячно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку нового автомобиля без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Стоимость кредитов на новое авто варьируется от 13,5 до16,8% годовых, при этом основная масса предложений будет со ставкой 15 — 16%.

Напомним, что по таким кредитам банки могут попросить дополнительное обеспечение и даже собственное участие. Положительный момент в том, что по кредиту будет большая максимальная сумма и длительный срок.

Рассмотрим подробнее условия банков:

Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Технобанк,
«Поехали!»
 		14%, до 7 лет, до 100 000 рублей 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования: 15,5% или
13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.

до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

 10%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Москва — Минск,
«Автонадо»

16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности.

20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог

РРБ-Банк,
«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей

20%, залог автомобиля

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости

20%, залог автомобиля

Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит

Ставка, срок, max сумма, min % собственного участия, обеспечение

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Технобанк,
«Поехали!»
 		14%, до 7 лет, до 100 000 рублей, 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования: 15,5% или
13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.

до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

Банк Москва — Минск,
«Автонадо»

16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности.

20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог

РРБ-Банк,
«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей

20%, залог автомобиля

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

Первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости

20%, залог автомобиля

Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах:

  • Ставки по рынку сейчас держатся на уровне 15 — 16%. - У Беларусбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БТА Банка, РРБ-Банка и Белорусского народного банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые 6 месяцев, год или даже 2 года (в зависимости от условий банка) действия кредита. «Скидка» достигает 3% пунктов у БТА Банка и 3,5% процентных пугктов у Беларусбанка для остальных банков снижение будет на 0,5 — 2%. А, например, у Банка Москва — Минск размер процентной ставки будет зависеть от типа графика погашения — 16,8% если клиент захочет погашать одинаковыми суммами на протяжении всего срока или 16,45% если платеж будет идти на уменьшение в течение срока действия кредита;
  • Что касается максимального срока, то за самым длительным сроком можно обращаться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает вернуть долг за 10 лет. Для остальных банков срок составит 5 — 7 лет, исключение тут РРБ Банка, у которого максимальный срок всего 3 года;
  • Оформляя кредит у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка вам не потребуется участие в покупке собственными средствами. А вот для остальных банков размер собственного участия составит не менее 20 — 30% от суммы;
  • Обеспечение по кредиту будет достаточно стандартным: залог приобретаемого автомобиля и иногда дополнительное поручительство физического лица;

Сколько придется платить банку

Мы предположили, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 339,32 рублей, максимальная переплата — 6 299,94 рублей (если погашать строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (самая низкая основная ставка и сниженная ставка в первый год).

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 248
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FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля и прикинул, сколько нужно будет платить ежемесячно.

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