От 340 рублей в месяц за бюджетную машину. Какие кредиты на новое авто сейчас предлагают банки

Весна — традиционное время оживления среди покупателей машин. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля и прикинул, сколько нужно будет платить ежемесячно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку нового автомобиля без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Стоимость кредитов на новое авто варьируется от 13,5 до16,8% годовых, при этом основная масса предложений будет со ставкой 15 — 16%.

Напомним, что по таким кредитам банки могут попросить дополнительное обеспечение и даже собственное участие. Положительный момент в том, что по кредиту будет большая максимальная сумма и длительный срок.

Рассмотрим подробнее условия банков:

Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Приорбанк,

«На новый автомобиль»

15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) Технобанк,

«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) Белорусский народный банк,

«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования: 15,5% или

13,8% первые 360 дней, потом 14,8%. до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля 10%, залог приобретаемого автомобиля Банк Москва — Минск,

«Автонадо»

16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности. 20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог РРБ-Банк,

«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей 20%, залог автомобиля БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!»

потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Цептер Банк,

Цептер Авто

15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости 20%, залог автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит Ставка, срок, max сумма, min % собственного участия, обеспечение Приорбанк,

«На новый автомобиль»

15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) Технобанк,

«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей, 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) Белорусский народный банк,

«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования: 15,5% или

13,8% первые 360 дней, потом 14,8%. до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля Банк Москва — Минск,

«Автонадо»

16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности. 20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог РРБ-Банк,

«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей 20%, залог автомобиля БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!»

потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

Первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Цептер Банк,

Цептер Авто

15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости 20%, залог автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах:

Ставки по рынку сейчас держатся на уровне 15 — 16%. - У Беларусбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БТА Банка, РРБ-Банка и Белорусского народного банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые 6 месяцев, год или даже 2 года (в зависимости от условий банка) действия кредита. «Скидка» достигает 3% пунктов у БТА Банка и 3,5% процентных пугктов у Беларусбанка для остальных банков снижение будет на 0,5 — 2%. А, например, у Банка Москва — Минск размер процентной ставки будет зависеть от типа графика погашения — 16,8% если клиент захочет погашать одинаковыми суммами на протяжении всего срока или 16,45% если платеж будет идти на уменьшение в течение срока действия кредита;

Что касается максимального срока, то за самым длительным сроком можно обращаться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает вернуть долг за 10 лет. Для остальных банков срок составит 5 — 7 лет, исключение тут РРБ Банка, у которого максимальный срок всего 3 года;

Оформляя кредит у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка вам не потребуется участие в покупке собственными средствами. А вот для остальных банков размер собственного участия составит не менее 20 — 30% от суммы;

Обеспечение по кредиту будет достаточно стандартным: залог приобретаемого автомобиля и иногда дополнительное поручительство физического лица;

Сколько придется платить банку

Мы предположили, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 339,32 рублей, максимальная переплата — 6 299,94 рублей (если погашать строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (самая низкая основная ставка и сниженная ставка в первый год).

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