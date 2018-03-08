От 340 рублей в месяц за бюджетную машину. Какие кредиты на новое авто сейчас предлагают банки

Весна — традиционное время оживления среди покупателей машин. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля и прикинул, сколько нужно будет платить ежемесячно.
В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку нового автомобиля без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
Стоимость кредитов на новое авто варьируется от 13,5 до16,8% годовых, при этом основная масса предложений будет со ставкой 15 — 16%.
Напомним, что по таким кредитам банки могут попросить дополнительное обеспечение и даже собственное участие. Положительный момент в том, что по кредиту будет большая максимальная сумма и длительный срок.
Рассмотрим подробнее условия банков:
Таблица сравнения кредитов на покупку нового автомобиля
Банк, кредит
Ставка, срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Приорбанк,
«На новый автомобиль»
15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте
20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Технобанк,
«Поехали!»
14%, до 7 лет, до 100 000 рублей
30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв»
В зависимости от вида страхования: 15,5% или 13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.
16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности.
20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог
РРБ-Банк,
«Автоплюс»
первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей
20%, залог автомобиля
БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»
потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»
16%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
«Автокредитование»
первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»
Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»
15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%, залог приобретаемого автомобиля
БТА Банк,
«Автоэкспресс»
первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк,
«АвтоШанс»
первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Цептер Банк,
Цептер Авто
15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости
20%, залог автомобиля
Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»
16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Банк, кредит
Ставка, срок, max сумма, min % собственного участия, обеспечение
Приорбанк,
«На новый автомобиль»
15%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте
20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Технобанк,
«Поехали!»
14%, до 7 лет, до 100 000 рублей, 30%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв»
В зависимости от вида страхования: 15,5% или 13,8% первые 360 дней, потом 14,8%.
до 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля
Банк Москва — Минск, «Автонадо»
16,8% (при аннуитетном графике) или 16,45% (при дифференцируемом графике), до 10 лет, в пределах кредитоспособности.
20%, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей поручительство и залог
РРБ-Банк,
«Автоплюс»
первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей
20%, залог автомобиля
БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»
потом 15,8% (со страховкой), потом 16,3% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»
16%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
«Автокредитование»
Первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»
Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»
15,28%, до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%, залог приобретаемого автомобиля
БТА Банк,
«Автоэкспресс»
первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк,
«АвтоШанс»
первый год 13,5%, далее 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Цептер Банк,
Цептер Авто
15,99%, до 5 лет, до 80% от стоимости
20%, залог автомобиля
Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»
16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Главные выводы об автокредитах:
Ставки по рынку сейчас держатся на уровне 15 — 16%. - У Беларусбанка, Белагропромбанка, Паритетбанка, БТА Банка, РРБ-Банка и Белорусского народного банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые 6 месяцев, год или даже 2 года (в зависимости от условий банка) действия кредита. «Скидка» достигает 3% пунктов у БТА Банка и 3,5% процентных пугктов у Беларусбанка для остальных банков снижение будет на 0,5 — 2%. А, например, у Банка Москва — Минск размер процентной ставки будет зависеть от типа графика погашения — 16,8% если клиент захочет погашать одинаковыми суммами на протяжении всего срока или 16,45% если платеж будет идти на уменьшение в течение срока действия кредита;
Что касается максимального срока, то за самым длительным сроком можно обращаться в Банк Москва — Минск. Этот банк предлагает вернуть долг за 10 лет. Для остальных банков срок составит 5 — 7 лет, исключение тут РРБ Банка, у которого максимальный срок всего 3 года;
Оформляя кредит у Беларусбанка, Паритетбанка, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка вам не потребуется участие в покупке собственными средствами. А вот для остальных банков размер собственного участия составит не менее 20 — 30% от суммы;
Обеспечение по кредиту будет достаточно стандартным: залог приобретаемого автомобиля и иногда дополнительное поручительство физического лица;
Сколько придется платить банку
Мы предположили, что планируется покупка автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или 20 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 14 000 рублей.
Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 339,32 рублей, максимальная переплата — 6 299,94 рублей (если погашать строго по графику).
Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (самая низкая основная ставка и сниженная ставка в первый год).
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