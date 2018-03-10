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Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится со своей сестрой

11.03.2018 10:02 — Разное | Tut.by  
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Американка Серена Уильямс в матче 1/32 финала на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе обыграла 29-ю ракетку мира голландку Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 7:5 и вышла в 3-й круг одиночного разряда.


Серена Уильямс. Фото: twitter.com/WTA

В 1/16 финала 36-летняя Серена Уильямс сыграет против своей старшей сестры 37-летней Винус Уильямс, занимающей 8-е место в мировом рейтинге. В поединке 2-го круга Винус Уильямс одолела румынку Сорану Кырстю (№ 35) — 6:3, 6:4.

Для Серены Уильямс матч против сестры Винус станет всего лишь третьим под эгидой WTA после рождения дочери.

 
 
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Серена Уильямс в матче 1/32 финала на турнире серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе обыграла 29-ю ракетку мира голландку Кики Бертенс.

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