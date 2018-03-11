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В Миорском районе двое молодых мужчин погибли, катаясь на снегоходе
Следователи проводят проверку по факту смерти двух жителей Миор, разбившихся на снегоходе, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
8 марта компания из Миор отдыхала в деревне Блажки. Двое мужчин, перед этим выпив, уехали кататься на снегоходе. За рулем находился 28-летний владелец техники, с ним ехал его 27-летний знакомый.
Прошло несколько часов, но мужчины не вернулись, на телефонные звонки не отвечали.
Выяснилось, что вблизи агрогородка Черессы снегоход опрокинулся, проезжая мелиоративный канал. Водитель и пассажир врезались в противоположный движению откос. Тела погибших обнаружили на поле рядом со снегоходом.
— Назначены судебно-химические экспертизы тел погибших на наличие наркотиков и психотропных веществ, а также этилового спирта и его суррогатов, а также автотехническая экспертиза, которая установит, имел ли снегоход неисправности до аварии, — отметила Светлана Сахарова.
Напомним, месяц назад президент потребовал от МВД
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8 марта компания из Миор отдыхала в деревне Блажки. Около 17 часов двое мужчин, перед этим выпив, уехали кататься на снегоходе. За рулем находился 28-летний владелец...
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