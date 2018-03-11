В Миорском районе двое молодых мужчин погибли, катаясь на снегоходе

Следователи проводят проверку по факту смерти двух жителей Миор, разбившихся на снегоходе, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

8 марта компания из Миор отдыхала в деревне Блажки. Двое мужчин, перед этим выпив, уехали кататься на снегоходе. За рулем находился 28-летний владелец техники, с ним ехал его 27-летний знакомый.

Прошло несколько часов, но мужчины не вернулись, на телефонные звонки не отвечали.



Фото: Следственный комитет



Фото: Следственный комитет

Выяснилось, что вблизи агрогородка Черессы снегоход опрокинулся, проезжая мелиоративный канал. Водитель и пассажир врезались в противоположный движению откос. Тела погибших обнаружили на поле рядом со снегоходом.

— Назначены судебно-химические экспертизы тел погибших на наличие наркотиков и психотропных веществ, а также этилового спирта и его суррогатов, а также автотехническая экспертиза, которая установит, имел ли снегоход неисправности до аварии, — отметила Светлана Сахарова.

Напомним, месяц назад президент потребовал от МВД жесткого наказания для «крутяков» на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям. Глава государства потребовал наказать их и забрать эти транспортные средства. «Вот и все решение вопроса, — сказал он. — Я хочу, чтобы это мое заявление общество услышало».