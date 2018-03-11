Третий день белорусский интернет гудит, как растревоженный улей. Поводом на сей раз послужил новоиспеченный клип «8 марта» — совместная работа группы Ленинград и Вадима Галыгина. Правда, если быть точными, еще больше шума наделали скриншоты комментариев жены Галыгина, в которых она «ставит на место» тех, кому клип не понравился, и говорит о том, что некрасивым курицам без мужей и детей юмора не понять.







— Подумаешь, — скажет кто-то, — это же всего лишь одно мнение какой-то Оли — зачем обращать на него внимание?

Но дело-то как раз в том и состоит, что это не просто чье-то единичное мнение, так думает большинство.

В нашем мире «нормальность» подразумевает обязательное наличие мужа и детей. Для всех очевидно, что если тебе за тридцать и ты не замужем, то с тобой что-то не так. Больше того: мы по-прежнему слышим, что выйти замуж и родить — главное предназначение, цель и смысл жизни женщины.

Любые другие пути реализации себя общество не желает признавать равноценными и полноценными. Если ты занимаешься любимым делом, имеешь интересные хобби, занимаешься волонтерством, но не создала семью… Ты все равно «недоженщина». Которая, как мы узнали, зря населяет планету.

— У меня есть муж и ребенок, и у меня есть, чем заняться, — вот аргументированный ответ на попытку другого человека выразить свою позицию. Женщина, у которой есть семья, муж, дети, по интернетам не шастает, мнение свое не высказывает и тем более никогда никого не критикует, потому что она светлый счастливый человечек с регулярной половой жизнью и у нее, в отличие от одиночек, есть дела.





Есть еще одно любопытное наблюдение: если идет какой-либо спор, и одна из сторон вдруг узнает, что оппонент — феминистка, то все вопросы сразу снимаются. Даже не сделав попытки поинтересоваться, что к чему, феминистке незамедлительно советуют «успокоиться», завести мужчину, регулярный секс, родить детей — и все у них наладится.

— Клара Цеткин не смогла найти себе мужика, вот и решила побороться за права женщин, — сказала родственница, поздравляя меня с Международным женским днем…

То есть, если вы пытаетесь за что-то бороться, кому-то помогать, если вы чем-то недовольны и в целом неравнодушны к несовершенствам окружающего мира, то вы просто неудовлетворенная жизнью женщина. Вы некрасивая, одинокая и секса у вас нет.

Если ты уже стала матерью, то ты как бы поднимаешься на ступеньку выше в понимании нашего мира и свысока можешь раздавать советы. А если детей у тебя нет, то и мнение твое ничего не значит. Это из серии «не служил — не мужик». В любом обсуждении, даже если речь идет о проблемах незаконных парковок, вас обязательно спросят: простите, а у вас есть дети?.. Женщина, вам нечем заняться?

И ты никогда никому не докажешь, что тебе хорошо именно так, без мужа и детей. Это ложь, самообман, все, что угодно, но это не может быть правдой. Ты просто неудачница. «Курица».



cosmopolitan.ru

Обидно, что сами женщины клюют еще больнее. Женская солидарность? Нет, не слышали. Ну, только если объединение красивых, успешных и семейных, которые будут снисходительно жалеть несчастных одиночек, у которых даже не хватило ума женить на себе кого-нибудь хотя бы «по залету».

Если тебе тридцать, сорок лет и ты не замужем, ты не можешь вызывать у окружающих ничего, кроме сочувствия. Установки таковы, что подходя к критической возрастной отметке, женщине приходится метаться, чтобы успеть родить хотя бы для себя, вместо того, чтобы спокойно наслаждаться жизнью, в которой существует много чего важного и интересного помимо детей. Да, есть — и вовсе не стыдно говорить об этом открыто.

Что же такого особенного в замужестве, что женщина должна так страстно его желать?

Если речь идет о любви, то странно уравнивать ее со штампом. Если речь о финансовых плюшках, то одному придется посадить себе на шею иждивенца. Если говорить об излюбленном «чтобы было чисто дома и всегда выглаженные рубашки», то один гарантировано берет на себя роль прислуги.

Или вот, скажем, на личном примере. Я была замужем, у меня есть сын, родители, которые уже, увы, требуют определенного ухода, есть домашнее животное. Я не хочу замуж, даже если бы сулили за это золотые горы.

У меня совершенно нет времени, желания, сил добавлять в свою жизнь еще одного человека. Потому что еще один человек потребует дополнительных усилий, дополнительного внимания с моей стороны. Больше еды, больше рубашек, больше времени. Я не готова, осознанно и целенаправленно сейчас я этого не хочу. Потому что если смотреть правде в глаза, то в 99% случаев ко мне не придет человек, который возьмет на себя часть моих дел: встанет к плите, будет утюжить моему сыну рубашки, возить моих родителей по врачам и убирать за моим котом. Наиболее вероятно, что это мне придется больше готовить, меньше спать и выбросить из дома все книги.

Ну сколько можно о рубашках и борщах, скажет кто-то. И правда. Важнее всего время, время и эмоциональный вклад. А это уже те ресурсы, которые не бесконечны и которые есть для чего жалеть.

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