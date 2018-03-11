Специалисты обнаружили новую аферу с криптовалютами

Специалисты ESET предупредили о новой афере, связанной с добычей криптовалюты. В Google Play распространяется вредоносное приложение для обмана начинающих пользователей майнинговых сервисов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сентябре 2017 года в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Согласно описанию, программа добывала криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту. Проблема в том, что все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения.

Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 000 пользователей. После предупреждения специалистов компании майнер был удален из Google Play.

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