﻿ Специалисты обнаружили новую аферу с криптовалютами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалисты обнаружили новую аферу с криптовалютами

12.03.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты ESET предупредили о новой афере, связанной с добычей криптовалюты. В Google Play распространяется вредоносное приложение для обмана начинающих пользователей майнинговых сервисов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сентябре 2017 года в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Согласно описанию, программа добывала криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту. Проблема в том, что все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения.

Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 000 пользователей. После предупреждения специалистов компании майнер был удален из Google Play.

Читайте также:

В компьютерную игру специально встроили вирус для защиты от пиратов

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильное приложение добывает криптовалюту в пользу мошенников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бесплатный Wi-Fi будет работать в минском метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика