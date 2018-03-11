Первокурсница витебского университета погибла в ДТП в Украине

Жительница Витебска 1999 года рождения погибла в дорожно-транспортном происшествии в Украине. Эту информацию БЕЛТА подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

Автомобильная авария произошла утром 9 марта на трассе Житомир — Могилев-Подольский. В результате инцидента с участием автомобиля Volkswagen Passat пострадал его водитель 1979 года рождения, а одна из пассажирок — жительница Витебска 1999 года рождения — скончалась. Мужчина с травмами был доставлен в районную больницу Винницы, сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, в машине было еще две пассажирки — они серьезных травм не получили.

Посольство Беларуси в Украине связалось с родственниками погибшей.

По имеющейся информации, девушка училась на первом курсе Витебского государственного технологического университета. Она увлекалась разведением собак и направлялась на специализированную международную выставку животных в Молдову.