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Первокурсница витебского университета погибла в ДТП в Украине

12.03.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
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Жительница Витебска 1999 года рождения погибла в дорожно-транспортном происшествии в Украине. Эту информацию БЕЛТА подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

Автомобильная авария произошла утром 9 марта на трассе Житомир — Могилев-Подольский. В результате инцидента с участием автомобиля Volkswagen Passat пострадал его водитель 1979 года рождения, а одна из пассажирок — жительница Витебска 1999 года рождения — скончалась. Мужчина с травмами был доставлен в районную больницу Винницы, сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, в машине было еще две пассажирки — они серьезных травм не получили.

Посольство Беларуси в Украине связалось с родственниками погибшей.

По имеющейся информации, девушка училась на первом курсе Витебского государственного технологического университета. Она увлекалась разведением собак и направлялась на специализированную международную выставку животных в Молдову.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Девушка увлекалась разведением собак и направлялась на специализированную международную выставку животных в Молдову.

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