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Маршрутчики-нерегулярщики собрали более 80 тысяч подписей пассажиров под письмом президенту

12.03.2018 19:56 — Разное | Tut.by  
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Маршрутчики, которые работали на нерегулярных междугородних рейсах, написали письмо президенту с просьбой приостановить действие закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Просьбу поддержали и подписались под письмом более 80 тысяч пассажиров.


Напомним, с 23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый документ изменил работу перевозчиков, которые ездили по междугородним маршрутам. Чтобы не нарушить закон, они должны из «нерегулярщиков» перейти в «регулярщики». Для этого надо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. На новых условиях перевозчики ездить не хотят, считая, что это ущемляет и дискредитирует их права.

Как заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александра Шишко, обновленный закон не оставит без работы водителей частных маршрутных такси. Главная его цель — обеспечить безопасность пассажиров. По сообщению Минтранса, на утро среды, 7 марта, было подано 133 заявки от «нерегулярщиков» на получение права на регулярные маршруты.

Пока одни маршрутчики пытаются подстроиться под новое законодательство, другие решили действовать по-другому: они написали письмо президенту с просьбой приостановить закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Поддержать их они попросили своих пассажиров из более чем 60 населенных пунктов Беларуси.


— Под письмом подписались более 80 тысяч пассажиров: получилось несколько пачек листов, — рассказал AUTO.TUT.BY Павел Якимович, член совета предпринимателей Солигорского исполкома, к которому предприниматели обратились за помощью в начале февраля.


Сегодня документы были переданы в Администрацию президента. Однако, сбор подписей продолжается и в ближайшее время аналогичное обращение отправится в Совет Министров республики.

 
 
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Перевозчики написали письмо президенту с просьбой приостановить Закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".

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