|
Маршрутчики-нерегулярщики собрали более 80 тысяч подписей пассажиров под письмом президенту
Маршрутчики, которые работали на нерегулярных междугородних рейсах, написали письмо президенту с просьбой приостановить действие закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Просьбу поддержали и подписались под письмом более 80 тысяч пассажиров.
Пока одни маршрутчики пытаются подстроиться под новое законодательство, другие решили действовать по-другому: они написали письмо президенту с просьбой приостановить закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Поддержать их они попросили своих пассажиров из более чем 60 населенных пунктов Беларуси.
— Под письмом подписались более 80 тысяч пассажиров: получилось несколько пачек листов, — рассказал AUTO.TUT.BY Павел Якимович, член совета предпринимателей Солигорского исполкома, к которому предприниматели обратились за помощью в начале февраля.
Сегодня документы были переданы в Администрацию президента. Однако, сбор подписей продолжается и в ближайшее время аналогичное обращение отправится в Совет Министров республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевозчики написали письмо президенту с просьбой приостановить Закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".
|
Архив (Разное)
Комментарии