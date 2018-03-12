Пока в США « Черная пантера » удерживается в топе лучших, а после этого уикенда еще и зарабатывает во всем мире 1,078 млрд долларов, что позволяет ей попасть в престижный «клуб миллиардеров». В Минске все значительно скромнее — прошлая неделя была отдана российской комедии « Я худею ». А для «Пантеры» даже не нашлось места в топ-5. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.

В США уже месяц бокс-офис выглядит достаточно однообразно — новинки появляются и исчезают, а рейтинг четыре уикенда подряд возглавляет «Черная пантера». Тем временем минчане прощаются с марвеловским кинокомиксом и выбирают свежую комедию « Я худею ». Именно отечественные комедии регулярно окупаются в прокате, что для российского кинематографа, в целом, не самое привычное явление.

Бодипозитив и любовь к собственному телу — основа сюжета нового фильма. Героиня Александры Бортич (актриса героически поправилась на 20 килограммов для роли), склонная к полноте Аня, переживает из-за разрыва с бойфрендом. Тот сказал, что Аня толстая, и бросил бедную девушку, оставив мучиться от ненависти к собственному телу, тяги к еде и желания во что бы то ни стало похудеть. Однако в комедии сценариста Николая Куликова наградой, конечно, станут не кубики пресса, а любовь и счастье, которые не зависят от массы тела. Кстати, в фильме снялись Ирина Горбачева и Сергей Шнуров, так что смех зрителям обеспечен.

По данным УП «Киновидеопрокат» за период с 5 по 11 марта картина «Я худею» заработала в Минске 86,6 тысяч рублей и стала лидером проката.

На втором месте еще одна новинка — фантастический фильм « Излом времени ». Богатая на визуальные эффекты экранизация романа Мадлен Л’Энгл 1962 года стала первым в истории крупнобюджетным фильмом, снятым чернокожей женщиной-режиссером. Однако картине Авы ДюВерней вряд ли можно предречь впечатляющие результаты в мировом прокате: книгу о путешествиях во времени школьницы Мэг, которая ищет своего пропавшего отца (Крис Пайн), не так хорошо знают в мире.

Для «Диснея» это своего рода эксперимент, который, кажется, дал не самый положительный результат — 103-миллионный фильм в США стартовал со 33,3 млн долларов и занял второе место в американском прокате, получил в целом негативную критику (42% «свежести» на Rotten Tomatoes) и плохие отзывы зрителей.

В Минске фильм заработал 45,1 тыс. рублей, которые позволили занять ему вторую строчку в топ-5.

На этом премьеры не заканчиваются. На третьем месте очередная новинка — « Ну, здравствуй, Оксана Соколова! ». Комедия Кирилла Васильева про непутевого радиоведущего (Виктор Добронравов) сначала была короткометражкой и два года назад именно в этом качестве покорила несколько фестивалей. Теперь на экраны выходит уже полный метр, в котором большая роль досталась и героине Валентины Мазуниной. По сюжету главный герой, которому предстоит ответственный первый эфир на радиостанции «Мужское радио», теряет голос, а после чудодейственного укола в связки начинает говорить томным женским голосом и неожиданно становится звездой.

Результат первой прокатной недели в Минске составил — 22,9 тысяч рублей.

Также в рейтинге самых кассовых фильмов в столице: мелодрама о фигуристах «Лед» (4-е место: 22 тыс. рублей); и комедия нестареющего «Квартета И» — « О чем говорят мужчины. Продолжение » (5-е место: 13,9 тыс. рублей).

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