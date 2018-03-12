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Комедия "Я худею" стала лидером проката в Минске: актриса поправилась на 20 килограммов для роли
Пока в США «
В США уже месяц бокс-офис выглядит достаточно однообразно — новинки появляются и исчезают, а рейтинг четыре уикенда подряд возглавляет «Черная пантера». Тем временем минчане прощаются с марвеловским кинокомиксом и выбирают свежую комедию «
Бодипозитив и любовь к собственному телу — основа сюжета нового фильма. Героиня Александры Бортич (актриса героически поправилась на 20 килограммов для роли), склонная к полноте Аня, переживает из-за разрыва с бойфрендом. Тот сказал, что Аня толстая, и бросил бедную девушку, оставив мучиться от ненависти к собственному телу, тяги к еде и желания во что бы то ни стало похудеть. Однако в комедии сценариста Николая Куликова наградой, конечно, станут не кубики пресса, а любовь и счастье, которые не зависят от массы тела. Кстати, в фильме снялись Ирина Горбачева и Сергей Шнуров, так что смех зрителям обеспечен.
По данным УП «Киновидеопрокат» за период с 5 по 11 марта картина «Я худею» заработала в Минске 86,6 тысяч рублей и стала лидером проката.
На втором месте еще одна новинка — фантастический фильм «
Для «Диснея» это своего рода эксперимент, который, кажется, дал не самый положительный результат — 103-миллионный фильм в США стартовал со 33,3 млн долларов и занял второе место в американском прокате, получил в целом негативную критику (42% «свежести» на Rotten Tomatoes) и плохие отзывы зрителей.
В Минске фильм заработал 45,1 тыс. рублей, которые позволили занять ему вторую строчку в топ-5.
На этом премьеры не заканчиваются. На третьем месте очередная новинка — «
Результат первой прокатной недели в Минске составил — 22,9 тысяч рублей.
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