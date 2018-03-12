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В Мюнхене кот спас жизнь мужчине, отравившемуся газом
Лишь беспокойство, проявленное котом по кличке Бэнни, спасло жизнь молодому мужчине, отравившемуся газом.
Фото
Как сообщается, находясь в гостях у своей сестры, 26-летний мужчина в душе потерял сознание из-за того, что в комнату из другой квартиры по вентиляции проник токсичный газ (окись углерода).
Кот по кличке Бэнни, который находился в одной комнате с пострадавшим, учуял тревогу и стал громко мяукать. Сестра услышала это и начала за дверью задавать вопросы брату. Не услышав ответа, она сразу же вызвала спасателей, пишет
Прибывшие пожарные выбили дверь и обнаружили лежащего в ванне мужчину. Так как он все еще был без сознания, его доставили в реанимацию. Проведя обследования, медики сообщили о запредельном уровне окиси углерода в его организме.
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Лишь беспокойство, проявленное котом по кличке Бэнни, спасло жизнь молодому мужчине, отравившемуся газом.
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