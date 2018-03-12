Всемирный банк выделит 12 миллионов евро на восстановление белорусских лесов

Дополнительное финансирование проекта по развитию лесного сектора в Беларусь в размере 12 млн евро утверждено Советом исполнительных директоров Всемирного банка.

Новые методы ведения лесного хозяйства, лесовосстановление и расширение лесных площадей помогут белорусскому лесному сектору адаптироваться к изменению климата, ураганам и вредителям.

"Данный проект нацелен на устранение последствий экстремальных погодных явлений, таких как мощный ураган летом 2016 года, который повредил 14 000 гектаров леса, - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

По словам Алекса Кремера, новые методы ведения лесного хозяйства помогут развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса.

Согласно проекту, планируется создание двух дополнительных лесопитомников в Могилевской и Гродненской областях и приобретение лесной техники и оборудования.

Всего будет усовершенствовано по одному лесопитомнику каждой области Беларуси, сообщила БЕЛТА .

Реализация проекта "Развитие лесного сектора в Республике Беларусь" повысит эффективность лесоводства, поможет определить правильные видовые составы лесных пород и повысить качество посадочного материала, что станет надежной основой для лесовосстановления.

