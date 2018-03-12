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От ЖКУ до такси. Какие товары и услуги заметно подешевели, а какие - подорожали с начала года
Инфляция в Беларуси с начала года
Цены на продовольственные товары в феврале выросли на 0,6% (с начала года — на 1,4%), а на непродовольственные — на 0,2% (с начала года — на 1%). Платные услуги за 2 месяца этого года подорожали на 3,1%.
Из продуктов больше всего в феврале выросли цены на виноград, картофель, бананы, капусту белокочанную свежую и свеклу.
Среди непродовольственных товаров подорожали мужские босоножки из натуральной или искусственной кожи, женские летние кожаные туфли, женские туфли из искусственной кожи, туфли девичьи и ежедневные газеты.
В лидерах по росту цен среди услуг — холодное водоснабжение и водоотведение (канализация), электроснабжение, услуги концертных организаций и водоснабжение. Напомним, в начале января Александр Лукашенко
Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-й оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии,
Из продуктов больше всего упали цены на гречку, помидоры свежие и плоды цитрусовые.
Среди непродовольственные товаров цены упали на женские плащи, мужские брюки, мужские пиджаки из полушерстяной, синтетической или смесовой ткани и мужские костюмы.
Подешевели услуги такси и услуги по перевозке пассажира в автобусе регулярного экспрессного внутригородского сообщения.
Напомним, в январе цены в Беларуси
Напомним, 2 марта Александр Лукашенко
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения
Источники данных: Белстат
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