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Шейман доложил Лукашенко о своей поездке в Зимбабве

13.03.2018 15:29 — Разное | Навiны  
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Сегодня на докладе у Александра Лукашенко побывал управляющий делами президента Виктор Шейман.

В ходе встречи управделами доложил о своей поездке в Зимбабве, где провел ряд встреч на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Шейман рассказал, что были подписаны контракты на сумму примерно 58 млн долларов — Беларусь поставит в это африканское государство трактора и технику для лесного хозяйства.

Также готовится контракт на поставку белорусских удобрений на сумму примерно 10 млн долларов.

Есть планы создать совместные предприятия по переработке мяса и молока, для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве…

 
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Сегодня на докладе у Александра Лукашенко побывал управляющий делами президента Виктор Шейман. В ходе встречи управделами доложил о своей поездке в Зимбабве, где...

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