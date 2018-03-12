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Физики создали уникальную квантовую шаровую молнию
Шаровая молния — это редкое природное явление. Оно представляет собой светящийся шар энергии, появляющийся в штормовую погоду наряду с обычными молниями. Такая молния, по свидетельствам немногих очевидцев, способна плавать в воздухе, двигаться по непредсказуемой траектории и даже проходить сквозь твердые объекты.
В настоящее время само существование шаровых молний поставлено под вопрос: из-за появления множества спекулятивных материалов и недостатка фактических данных многие физики полагают, что шаровая молния — это просто очередная легенда.
Команда ученых из Финляндии и США использовала два противоположно направленных потока электрического тока, в результате чего образовался синтетический электромагнитный узел шаровой формы, который и в самом деле подходит под описания шаровой молнии,
По словам физиков, такие частицы обладают интересными магнитными свойствами: они похожи на ежей, «иглы» которых несут положительный заряд, а «тело» — отрицательный. Благодаря этому, «квантовые ежи» отличаются высокой стабильностью — возможно, именно они будут использованы в качестве ячеек памяти в компьютерах будущих поколений.
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Ее внешний вид и свойства схожи с загадочным природным явлением.
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