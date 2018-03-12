ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Физики создали уникальную квантовую шаровую молнию

13.03.2018 16:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шаровая молния — это редкое природное явление. Оно представляет собой светящийся шар энергии, появляющийся в штормовую погоду наряду с обычными молниями. Такая молния, по свидетельствам немногих очевидцев, способна плавать в воздухе, двигаться по непредсказуемой траектории и даже проходить сквозь твердые объекты.

В настоящее время само существование шаровых молний поставлено под вопрос: из-за появления множества спекулятивных материалов и недостатка фактических данных многие физики полагают, что шаровая молния — это просто очередная легенда.

Команда ученых из Финляндии и США использовала два противоположно направленных потока электрического тока, в результате чего образовался синтетический электромагнитный узел шаровой формы, который и в самом деле подходит под описания шаровой молнии, пишет popmech.ru.

Микко Меттенен из университета Аалто в Хельсинки полагает, что шаровые молнии носят не только электрическую, но и квантовую природу. Их эксперимент стал возможен благодаря изучению скирмионов — квантовых квазичастиц, математическая модель которых отражает реальное (а не схематическое) поведение протонов и нейтронов в атоме.

По словам физиков, такие частицы обладают интересными магнитными свойствами: они похожи на ежей, «иглы» которых несут положительный заряд, а «тело» — отрицательный. Благодаря этому, «квантовые ежи» отличаются высокой стабильностью — возможно, именно они будут использованы в качестве ячеек памяти в компьютерах будущих поколений.

Читайте также:

ВОЗ рассказала о «болезни Икс», к которой не готово человечество

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее внешний вид и свойства схожи с загадочным природным явлением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Степянке снесут больше половины частного сектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика