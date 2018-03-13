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Волейболистки "Минчанки" обыграли лидера чемпионата Германии в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

14.03.2018 00:22 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» 13 марта обыграли в гостях немецкий «Штутгарт» в первом матче полуфинальной стадии Кубка ЕКВ.

Фото: cev.lu

«Штутгарт» — «Минчанка» — 2:3 (15:25, 25:22, 21:25, 25:11, 8:15).

Результативные баллы у «Минчанки» набирали Надежда Владыко (19), Анна Гришкевич (14), Оксана Ковальчук (13), Анжелика Борисевич (12), Екатерина Сокольчик (11), Ольга Пальчевская (2), Анастасия Кононович (1), Надежда Столяр (1).

Матч с вице-чемпионом Германии, который лидирует в нынешнем сезоне немецкой бундеслиги, продолжался 2 часа 12 минут.

Поединок проходил с переменным успехом. «Минчанка» не стушевалась в гостях у соперника, имеющего в своих рядах 9 приличного уровня легионерок и сразу захватила лидерство. Дважды белоруски выходили вперед по партиям, но дважды «Штутгарт» отыгрывался, и в итоге исход встречи решался в пятом укороченном сете. В нем «Минчанка» вела в счете от начала до конца, порой отрывалась от соперника на 8 очков и в итоге довела матч до победы.

Впрочем, обладатель путевки в финал Кубка ЕКВ определится в ответной встрече, которая пройдет 20 марта в минском Дворце спорта «Уручье».

В другой полуфинальной паре турецкий «Эджзаджибаши» в первой игре уверенно обыграл немецкий «Шверин», идущий на третьем месте в чемпионате Германии — 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).

 
 
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Поединок проходил с переменным успехом. "Минчанка" не стушевалась в гостях у соперника, имеющего в своих рядах 9 приличного уровня легионерок и сразу захватила...

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