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"Крумкачы" обратились в футбольный арбитраж АБФФ
«Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля, который
2 марта «Крумкачы» были
12 марта один из основателей клуба Денис Шунто
К компетенции футбольного арбитража АБФФ относится рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития. Данные дела разрешаются в порядке арбитражного разбирательства.
Футбольный арбитраж правомочен в случаях, если:
— стороны договорились о возможном рассмотрении дела в футбольном арбитраже;
— дело находится в компетенции футбольного арбитража и стороны на соответствующий запрос выразили согласие на рассмотрение дела данным судебным органом ассоциации;
— дело касается нарушения требований о правовом статусе футболиста (как вторая инстанция);
— подана апелляция на решение лицензионного комитета АБФФ (как вторая инстанция);
— положения ФИФА, УЕФА, АБФФ содержат требование о рассмотрении подобных дел в порядке арбитражного разбирательства;
— подана апелляция на решение исполкома, постоянных комитетов и временных комиссий АБФФ, если это не противоречит полномочиям конференции и апелляционного комитета ассоциации, — отмечается на
Председателем футбольного арбитража АБФФ является первый руководитель Белорусской федерации футбола (1989−1999) Евгений Шунтов.
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"Крумкачы" подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля, который отказался принимать заявление клуба на...
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