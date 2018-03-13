«Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля, который отказался принимать заявление клуба на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси-2018, сообщает официальный сайт ФК «Крумкачы.

Фото: Юлианна Рипинская

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў».

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая пройдет 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

К компетенции футбольного арбитража АБФФ относится рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития. Данные дела разрешаются в порядке арбитражного разбирательства.

Футбольный арбитраж правомочен в случаях, если:

— стороны договорились о возможном рассмотрении дела в футбольном арбитраже;

— дело находится в компетенции футбольного арбитража и стороны на соответствующий запрос выразили согласие на рассмотрение дела данным судебным органом ассоциации;

— дело касается нарушения требований о правовом статусе футболиста (как вторая инстанция);

— подана апелляция на решение лицензионного комитета АБФФ (как вторая инстанция);

— положения ФИФА, УЕФА, АБФФ содержат требование о рассмотрении подобных дел в порядке арбитражного разбирательства;

— подана апелляция на решение исполкома, постоянных комитетов и временных комиссий АБФФ, если это не противоречит полномочиям конференции и апелляционного комитета ассоциации, — отмечается на сайте АБФФ.

Председателем футбольного арбитража АБФФ является первый руководитель Белорусской федерации футбола (1989−1999) Евгений Шунтов.