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Количество компаний в ПВТ выросло на четверть

14.03.2018 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Количество компаний в ПВТ выросло на четверть

фото: dev.by

Наблюдательный совет Парка высоких технологий решил зарегистрировать резидентами ПВТ 46 новых компаний.

В ПВТ рассказали, что большинство новых резидентов созданы недавно. Но есть и компании, которых подтоклнуло к вступлению в ПВТ принятие Декрета №8: 12 из 46 новых членов зарегистрированы до 2016 года. При этом более половины из свежепринятых компаний созданы при участии зарубежных инвестиций, пишет dev.by.

Например, ООО «МэпДэйта», на базе которой в Минске открылся офис разработки картографической компании Mapbox. В ПВТ также зарегистрирована компания «Игро Тэк», белорусский центр разработки игровых проектов российского ИТ-гиганта Mail.ru Group.

Крмпании охватывают такие актуальные сферы, как искусственный интеллект, дополненная реальность, интернет вещей. А пять новичков занимаются аппаратным обеспечением. Много резидентов ориентировано на внутренний рынок.

Компании-резиденты Парка высоких технологий в 2017 году оказали услуг по разработке программного обеспечения на экспорт на сумму более 1 млрд долларов. Это около 80% в общем объеме экспорта услуг IT-компаний, зарегистрированных в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий решил зарегистрировать резидентами ПВТ 46 новых компаний.

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