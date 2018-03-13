Витеблянин проиграл 30 рублей, после чего ограбил зал игровых автоматов

В Витебске раскрыто разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщили в региональном управлении милиции.

По сообщению витебских милиционеров, информация о нападении поступила в Первомайский РОВД ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что около 2 часов в помещение зашел мужчина и под угрозой ножа забрал выручку в размере 1.430 рублей. На место совершения преступления выбывала следственно-оперативная группа.

Личность нападавшего удалось выяснить. Им оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра 1988 года рождения. На его поимку были ориентированы все наряды, несущие службу в городе.

Установить местонахождение подозреваемого оказалось непросто, поскольку мужчина еще накануне собирался отправиться на заработки в Россию.

Кроме того, как выяснилось чуть позже, весь день после совершения нападения он передвигался по городу на такси. Несмотря на это, к вечеру 13 марта подозреваемого задержали у одной из его знакомых.

После задержания выяснилось, что накануне нападения мужчина проиграл в зале игровых автоматов 30 рублей. Когда последний посетитель покинул помещение, подозреваемый вернулся туда с ножом.