ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витеблянин проиграл 30 рублей, после чего ограбил зал игровых автоматов

14.03.2018 11:48 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске раскрыто разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщили в региональном управлении милиции.

По сообщению витебских милиционеров, информация о нападении поступила в Первомайский РОВД ночью 13 марта. Милиционерам кассир заведения сообщила, что около 2 часов в помещение зашел мужчина и под угрозой ножа забрал выручку в размере 1.430 рублей. На место совершения преступления выбывала следственно-оперативная группа.

Разбойное нападение на дом бизнесмена в Пинске: СК опубликовал видео

Личность нападавшего удалось выяснить. Им оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра 1988 года рождения. На его поимку были ориентированы все наряды, несущие службу в городе.

Установить местонахождение подозреваемого оказалось непросто, поскольку мужчина еще накануне собирался отправиться на заработки в Россию.

Кроме того, как выяснилось чуть позже, весь день после совершения нападения он передвигался по городу на такси. Несмотря на это, к вечеру 13 марта подозреваемого задержали у одной из его знакомых.

После задержания выяснилось, что накануне нападения мужчина проиграл в зале игровых автоматов 30 рублей. Когда последний посетитель покинул помещение, подозреваемый вернулся туда с ножом.

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске раскрыто разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщили в региональном управлении милиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Многоэтажку со встроенным детским садом планируют построить в Дрогичине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика