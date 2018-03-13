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Во Франкфурте-на-Майне пекарь нашел в мусорке 8 млн евро
Необычную находку обнаружил в контейнере для отходов 56-летний сотрудник пекарни из Франкфурта-на-Майне.
Мужчина нашел чемодан с деньгами. Решив не рисковать, он обратился в полицию.
Там подсчитали, что в кейсе находились купюры номиналом 500 евро. Всего полицейские насчитали восемь миллионов.
Проведенная экспертиза сделала заключение: деньги фальшивые, пишет
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Необычную находку обнаружил в контейнере для отходов 56-летний сотрудник пекарни из Франкфурта-на-Майне. Мужчина нашел чемодан с деньгами. Решив не рисковать, он...
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