На брестской сцене КВН встретились Дед мороз, ВДВшник и супермен - фото

Где на одной сцене может встретится Дед мороз, ВДВшник и супермен? Ответ: на Фестивале Брестской областной открытой лиги КВН. На этой неделе открылся новый сезон давно полюбившегося зрителям клуба веселых и находчивых.



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На этой неделе в зале ЦМТ собрались 25 команд, которые поборолись за место в четвертьфинале. География команд оказалась достаточно широкой: кроме брестских клубов, участие в фестивале приняли юмористы из Минска, Гродно, Гомеля, Витебска и областей. И хоть игра длилась довольно продолжительное время, зрители не спешили домой, получили заряд энергии и позитивный настрой.

Шутили квнщики на волнующие каждого темы отношений между влюбленными, обратили внимание на семейные проблемы, не обошли стороной и политику, вспомнили о популярности социальных сетей, прошлись по акулам шоу-бизнеса. Многие команды использовали в своих выступлениях известный прием переделывания песен на юмористический лад. А минская команда «Скиньте мячик» даже зачитала реп.



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Наравне со взрослыми в КВН играли и школьники, порою даже превосходя в ироничности своих старших коллег. Для них было решено провести отдельную рейтинговую игру. По эмоциям в зале, самой веселой и находчивой среди таких команд оказались остромечевские ребята из «Соседнего села», которые одержали победу в номинации «Сочное выступление». Зрителей и жюри они покорили своим юмором, где умело обыграли тему периферии. В качестве приза команда получила сертификат на ужин от спонсоров фестиваля студии праздника «IDEA».

А что касается команд более старшего возраста, то самые громкие раскаты смеха получили педиатры из Гродно. Переполненный зал аплодировал тонкому юмору игроков, а жюри наградили «Педиатрический факультет» номинацией «лучшая шутка игры». Её они разделили с минчанами из команды «Без вариантов».

- Любой человек у которого есть желание, может научиться писать юмор, выходить на сцену и показывать результаты, - делиться секретами редактор Брестской лиги КВН Андрей Краевский. - На базе Центра молодежного творчества работает клуб «КВН – во что бы то не стало», где несколько раз в неделю проходят репетиционные занятия. Туда можно прийти и получить ценные знания от опытных квнщиков. Чем чаще игроки тренируются, тем лучше и смешнее у них получается».

В конце фестиваля в зале были разыграны 2 билета на выступление минского юмориста и комика Славы Комиссаренко, известного резидента шоу "Stand Up".