Побег из шоу-бизнеса: 5 звезд, которые занялись политикой

Исполнительница роли Миранды в сериале «Секс в большом городе» Синтия Никсон начала собирать команду, чтобы принять участие в выборах губернатора Нью-Йорка. Впрочем, она не единственная, кто решил кардинально сменить поле деятельности. «Газета.Ru» рассказывает, как селебрити отказывались от аллеи славы в пользу политической арены.

Рональд Рейган

Фото: kinopoisk.ru

Прежде чем заняться политикой, 40-й президент США, а ранее 37-й губернатор Калифорнии Рональд Рейган активно снимался в кино. В возрасте 26 лет Рейган подписал контракт с ведущей американской киностудией Warner Bros и за два года появился почти в 20 фильмах.

Его быстро заметили в профессиональном сообществе и пригласили вступить в Гильдию киноактеров США, которую в дальнейшем он возглавлял на протяжении пяти лет. Фильмография Рейгана насчитывает более полусотни кинокартин, правда, успешных среди них совсем немного.

Самым знаковым стал фильм «Кингз Роу», который даже был номинирован на «Оскар», но так и не получил награду.

Политика в жизнь Рейгана пришла благодаря участию в программе General Electric Theater. По долгу службы он неоднократно выступал перед служащими с политизированными речами, тогда же изменились его политические взгляды: убежденный демократ стал поддерживать республиканскую партию. За радикальные высказывания Рейган был уволен из General Electric Theater, однако его позицию оценили в другом месте — после знаменитой речи «Время выбирать» (в поддержку кандидата в президенты Барри Голдуотера) Рейган получил предложение баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Алан Стюарт Франкен



Фото: Jeff McEvoy, United States Senate Photographer

С самого начала своей телевизионной карьеры Франкен касался политики. Он выступал в роли комика в передаче Saturday Night Live, придумывал пародии на лидеров демократической и республиканской партии для канала SNL, а также был автором программы Indecision '92, которая в юмористическом жанре освещала предвыборную президентскую кампанию 1992 года.

За 20 лет телевизионной карьеры он получил четыре премии Emmy, после чего окончательно решил удовлетворить свои политические амбиции. В 2009 году Алан Стюарт Франкен стал сенатором от штата Миннесота, однако в 2017 г. был вынужден покинуть пост из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Хелен Гаган Дуглас



Фото: United States Congress

Звезда Бродвея Хелен Гаган Дуглас на протяжении почти 20 лет имела большой успех на сцене, исполняя главные роли в различных шоу и спектаклях. Параллельно с творческой карьерой Дуглас принимала активное участие в общественной деятельности, отстаивая права фермеров-мигрантов в годы Великой депрессии. Напряженная обстановка на международной арене в конце 30-х годов заставила ее отказаться от Бродвея и заняться политикой.

В 1944 году Дуглас избрали в Палату представителей США от 14 округа Калифорнии. Спустя шесть лет Хелен баллотировалась в Сенат, однако проиграла Ричарду Никсону. Неудачи на политической арене заставили ее вернуться в актерскую среду.

Мария Кожевникова

Фото: vasiliadis.ru

Интерес к смене профессии не обошел стороной и звезд российского шоу-бизнеса — в 2011 году в ряду депутатов от «Единой России» появилась Мария Кожевникова.

До этого Кожевникова успела сделать себе имя на российском телевидении: она играла роль недалекой студентки Аллочки в ситкоме «Универ», покорной жены Анны в «Кремлевских курсантах», дебютировала в спектакле «Курсантский блюз» и озвучивала западные кинофильмы для российских зрителей.

На получение мандата общественность отреагировала неоднозначно, не раз припоминая Кожевниковой съемки для журнала Playboy в 2009 году. Впрочем, актрису это не сильно беспокоило — Кожевникова сменила имидж и сфокусировалась на социальной политике. Например, пыталась бороться с пальмовым маслом, рекламой алкогольной продукции в российских СМИ и выступала за повышение качества работы ЖКХ.

Чиччолина



Фото: Reuters

Илона Сталлер, более известная под сценическим псевдонимом Чиччолина, пришла в политику из индустрии фильмов для взрослых. Первое время девушке даже удавалось совмещать съемки с государственной деятельностью, однако впоследствии она решила сфокусироваться именно на политической карьере.

Так, в 1985 году Чиччолина перешла из первой итальянской партии «зеленых» в Радикальную партию, а спустя два года выиграла выборы в итальянский парламент.

Чиччолина до сих пор продолжает активно заниматься политикой, выступая за безопасное будущее, свободное от атомной энергии, и за полную сексуальную свободу, включая право на секс в тюрьмах.