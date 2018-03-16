В вымирающей белорусской деревне в Глуском районе снова строят новые дома, в местные жители записываются минчане и москвичи. Уже этой весной старый парк превратится в выставку арт-скамеек студентов Британской школы дизайна из Москвы. Если коротко о сегодняшнем состоянии деревни Косаричи — «пошла движуха».



Андрей Уфимцев. Фото: www.facebook.com/kosarichi/

Инициатор этой «движухи», Андрей Уфимцев — путешественник, фотограф, организатор экстремальных путешествий по Центральной Америке, имеет свой бизнес в Москве. О его инициативе возродить белорусскую деревню без дотаций из бюджета мы уже писали . На тот момент он закончил строительство своего дома, создал сайт о Косаричах, разместил на нем фото пустующих деревенских домов, которые после ремонта вполне пригодны для жизни. И пригласил всех желающих к реализации общего проекта возрождения.



Фото: www.facebook.com/kosarichi/

И такие появились — в деревне стали строиться новые и реконструироваться старые дома. Новые владельцы деревенской недвижимости приезжают из Минска и Москвы, Питера и Могилева. Вместе с местными жителями они провели уже не один субботник по уборке местного парка. Андрей говорит, что «летом деревня как-будто оживает: на улицах люди, много детей».

За прошлый год новые и коренные жители Косарич сделали многое для возрождения деревни. Например, в июле был проведен первый деревенский этно-фестиваль «Коса реки» по соревнованию косарей.



Фото: www.facebook.com/kosarichi/

На Ивана Купалу превратили остановку общественного транспорта в арт-объект. Местные гордятся тем, что предки поэта Максима Богдановича из Косарич.



Фото: www.facebook.com/kosarichi/

А еще построили деревянную пристань для лодок, расчистили один из пляжей на реке Птичь. В январе провели праздник-колядки, в Косаричи приезжала фолк-группа «Гаманiна» из Минска.

— Один из шагов на пути к далекому светлому будущему, который мы придумали с моим другом Игорем Гаковым — это создание парка арт-скамеек в парке. Это будут не просто лавочки, а арт-объекты. Эскизы разработали студенты Британской школой дизайна в Москве. Арт-скамейки будут использоваться не только их по прямому назначению — сидеть бабушкам и детворе, но и сделать парк в Косаричах привлекательным местом для жителей района, туристов. На них интересно будет посмотреть, посидеть, пофотографироваться, выложить фото в соцсети, тем самым продвигая нашу деревню как комфортное и интересное место для жизни. Вокруг создания и установки арт-скамеек нам уже удалось объединить жителей деревни, пробудить инициативу и активность, и мы планируем, что активность будет нарастать и формировать гражданскую позицию «Кто, если не я сам?», а в ближайшем будущем сформируется система самоуправления деревней, которая не даст ей умереть и в Косаричах появятся новые жители.



Проект скамейки № 13 Дианы Мелкумян набрал больше всего голосов. Диана получила в подарок неделю проживания в доме в Косаричах и прекрасно провела отпуск вместе со своей большой дружной семьей.

Часть скамеек жители делают самостоятельно, а часть заказали на местном производстве. Товар получился не массовый, а штучный, поэтому и цена каждой скамейки не маленькая.

Чтобы проект реализовать в полном объеме, с февраля Косаричи запустили сбор средств через краудфандинг: любой человек может поддержать проект любой суммой и получить приятное вознаграждение . Уже собрано более 126 тысяч российских рублей. Цель — 200 тысяч до конца марта.



В ноябре 2017 года поставили первую из 10 арт-скамеек. Фото: www.facebook.com/kosarichi/



Работа над новыми скамейками. Фото: www.facebook.com/kosarichi/

В планах новых «деревенских» выкупить и отремонтировать здание бывшего сельского клуба, превратить его в современный общественный центр с кинозалом, библиотекой, с местом для общения жителей и возможностью приема гостей.



Здание бывшего клуба. Фото: www.facebook.com/kosarichi/

А еще — достроить часовню-храм. И поставить воркаут-площадку, сделать уличное общественное пространство для отдыха гостей и встреч местных жителей, восстановить поле для мини-футбола и волейбола.











— Для поддерживающих проект еще остались вкусные вознаграждения и летний отдых в деревне Косаричи. Для вас есть комфортный дом со всеми удобствами и river view-террасой для завтрака и вечерних посиделок, речка, рыбалка, грибы-ягоды, яблоки-груши, сливы-малины и прочие прелести деревни в заповедном месте. Комаров нет.