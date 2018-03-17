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В Год малой родины на Витебщине особое внимание уделят благоустройству поселков
18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести
В Год малой родины особое внимание будет уделяться благоустройству сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Галич.
В частности, будет снесено более 430 пустующих и ветхих домов, улучшено свыше 220 км дорожного покрытия улиц, проездов, дорог.
Обустройство и ремонт коснутся сельскохозяйственных объектов, остановок общественного транспорта, колодцев и водонапорных колонок. Из эксплуатации планируется вывести 46 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Наибольшие изменения произойдут в горпоселках Езерище (Городокский район) и Болбасово (Оршанский район). Значительный объем работ будет выполнен на Верхнедвинщине при подготовке региона к «Дажынкам-2018».
На меры по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского из областного бюджета 12 районам и Витебску впервые выделена значительная сумма в размере 310 тыс. руб. на приобретение гербицидов для проведения работ химическим методом. Еще почти столько же на борьбу с зеленым агрессором самым эффективным способом затратят местные бюджеты и землепользователи. Химобработке будет подвергнуто 830 га, или 40% от общей площади произрастания.
За два месяца нынешнего года экологической службой в рамках контроля за наведением порядка на земле выявлено более 800 нарушений природоохранного законодательства, ликвидировано 99 несанкционированных свалок. Общая сумма штрафов составила 20,5 тыс. руб.
Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА
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В Год малой родины особое внимание будет уделяться благоустройству сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Об этом на брифинге сообщила...
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