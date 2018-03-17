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Экономические контракты на 58 млн долларов подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве

18.03.2018 13:58 — Разное | Витебские вести  
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Глава государства Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе встречи речь шла о перспективах расширения экономического сотрудничества Беларуси с государствами африканского континента. Президент проинформирован об итогах визита Виктора Шеймана в Республику Зимбабве, которую он посетил по поручению главы государства.

Экономические контракты на 58 млн долларов подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве

В частности, состоялись конструктивные и плодотворные переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, а также первым вице-президентом, министром горной добычи и развития добывающей отрасли, председателем Резервного банка, министрами иностранных дел и международной торговли, сельского хозяйства, транспорта и развития инфраструктуры, высшего образования, развития науки и технологий.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около 58 млн долларов, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн долларов и техники для лесного хозяйства на 15 млн долларов.

Речь шла также о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники. Кроме того, данное государство заинтересовано в закупке белорусских удобрений, в настоящее время готовится контракт на сумму около 10 млн долларов.

Достигнуты договоренности по развитию сотрудничества и по многим другим направлениям. В частности, в области АПК речь идет о создании совместных предприятий по переработке мяса и молока. Республика Зимбабве готова использовать белорусский опыт по рекультивации земель и ирригации засушливых районов.

Стороны намерены создавать совместные предприятия для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в области транспорта, в возведении логистического комплекса.

По словам Виктора Шеймана, прорабатываются возможности двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики. Президент был также проинформирован о перспективах развития контактов с Зимбабве в области горной добычи, в том числе создании предприятия по добыче полезных ископаемых. В частности, белорусские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке, добыче нефти и газа в этой богатой ресурсами стране.

Фото БелТА

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...

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