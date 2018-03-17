Финальные концерты национальных отборочных туров к XXVII Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" будут показаны 24 и 25 марта в телеэфире социокультурного канала "Беларусь 3", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белтелерадиокомпании.





Финалы отборочных туров к песенным конкурсам "Славянского базара в Витебске" пройдут 17 марта в Молодежном театре эстрады, где будет вести запись Белтелерадиокомпания.

За право представить Беларусь на крупнейшем музыкальном форуме будут бороться по десять взрослых и юных исполнителей из разных уголков страны, допущенных к участию организатором конкурса – Министерством культуры.

В финале отборочного тура к XXVII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" выступят минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области – Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.

Финалистами отборочного тура к XVI Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2018" стали гомельчанка Мария Хассан Альхафез, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако и Ярослав Соколиков, Арина Пехтерева из Могилева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова и Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области.

Помимо финалистов на сцене Театра эстрады выступят известные белорусские артисты и коллективы – заслуженные артистки Беларуси Инна Афанасьева и Алена Ланская, Гюнешь, Макс Лоренс, балет Театра эстрады, Виктория Алешко, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Анна Благова, Ольга Змурщик, ансамбли "Верасы" и "Заранак", группа "PROвокация".

Финал национального отборочного тура к взрослому песенному конкурсу "Витебск-2018" телеканал "Беларусь 3" покажет 24 марта в 14.50. Телеверсию детского отбора на международный музыкальный форум зрители увидят 25 марта в 14.00.

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