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Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр
Огонь XII зимней Паралимпиады погашен на церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане.
В ходе церемонии мэр Пхенчхана Сим Джэ Кук возвратил паралимпийский флаг Парсонсу, после чего глава МПК передал его Чэнь Цзинину, мэру Пекина, где пройдет следующая зимняя Паралимпиада.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил XII зимние Паралимпийские игры 2018 года закрытыми.
В ходе церемонии стали известны обладатели премии имени доктора Хван Юн Даи, вручаемой двум спортсменам (мужчине и женщине) по итогам каждых Паралимпийских игр с 1988 года. Лауреатами премии становятся атлеты, которые наиболее полно олицетворяют собой дух Игр и паралимпийских ценностей. По итогам Игр в Пхенчхане обладателями премии стали новозеландский горнолыжник Адам Холл (класс «стоя») и финская лыжница и биатлонистка Сини Пю (класс «сидя»), в церемонии награждения приняла участие сама Хван Юн Даи, а также вице-президент МПК Дуэйн Кейл.
В своей речи Парсонс отдал дань уважения скончавшемуся 14 марта в возрасте 76 лет британскому физику-теоретику Стивену Хокингу, который страдал от амиотрофического склероза.
— На церемонии открытия Паралимпиады-2012 он отметил, что все люди разные, и нет каких-либо единых стандартов для нас. Он призывал нас всех смотреть на звезды, а не на ноги, и последние 10 дней звезды сияли ярко здесь, в Пхенчхане, — сказал Парсонс.
Также глава МПК отметил силу и выдержку паралимпийцев, принимавших участие в Играх.
— Вы показали, что благодаря силе духа можете достичь невероятных высот. Вы переписали все теории и очертили новые границы возможного. Каждому поколению дается шанс изменить мир, и это ваше время, чтобы стать примером для подражания и построить более открытое общество, — сказал Парсонс.
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В соревнованиях паралимпийцев в Пхенчхане приняли участие 567 спортсменов из 49 стран, впервые на Паралимпийских играх выступили атлеты из Грузии, КНДР и Таджикистана.
Беларусь была представлена 15 атлетами в 2 видах спорта и с 12 наградами (4 золота, 4 серебра, 4 бронзы) заняла 8-е место в медальном зачете. Это
Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athletes) и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхенчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете с 24 наградами (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Победила в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).
Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта.
Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.
Пекин был выбран столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года 31 июля 2015 года на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.
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Огонь XII зимней Паралимпиады погашен на церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане.
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