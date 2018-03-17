Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр

Огонь XII зимней Паралимпиады погашен на церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане.



Фото: pyeongchang2018.com

В ходе церемонии мэр Пхенчхана Сим Джэ Кук возвратил паралимпийский флаг Парсонсу, после чего глава МПК передал его Чэнь Цзинину, мэру Пекина, где пройдет следующая зимняя Паралимпиада.



Фото: pyeongchang2018.com

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил XII зимние Паралимпийские игры 2018 года закрытыми.



Фото: pyeongchang2018.com

В ходе церемонии стали известны обладатели премии имени доктора Хван Юн Даи, вручаемой двум спортсменам (мужчине и женщине) по итогам каждых Паралимпийских игр с 1988 года. Лауреатами премии становятся атлеты, которые наиболее полно олицетворяют собой дух Игр и паралимпийских ценностей. По итогам Игр в Пхенчхане обладателями премии стали новозеландский горнолыжник Адам Холл (класс «стоя») и финская лыжница и биатлонистка Сини Пю (класс «сидя»), в церемонии награждения приняла участие сама Хван Юн Даи, а также вице-президент МПК Дуэйн Кейл.

В своей речи Парсонс отдал дань уважения скончавшемуся 14 марта в возрасте 76 лет британскому физику-теоретику Стивену Хокингу, который страдал от амиотрофического склероза.

— На церемонии открытия Паралимпиады-2012 он отметил, что все люди разные, и нет каких-либо единых стандартов для нас. Он призывал нас всех смотреть на звезды, а не на ноги, и последние 10 дней звезды сияли ярко здесь, в Пхенчхане, — сказал Парсонс.

Также глава МПК отметил силу и выдержку паралимпийцев, принимавших участие в Играх.

— Вы показали, что благодаря силе духа можете достичь невероятных высот. Вы переписали все теории и очертили новые границы возможного. Каждому поколению дается шанс изменить мир, и это ваше время, чтобы стать примером для подражания и построить более открытое общество, — сказал Парсонс.

Фото: pyeongchang2018.com

























В соревнованиях паралимпийцев в Пхенчхане приняли участие 567 спортсменов из 49 стран, впервые на Паралимпийских играх выступили атлеты из Грузии, КНДР и Таджикистана.

Беларусь была представлена 15 атлетами в 2 видах спорта и с 12 наградами (4 золота, 4 серебра, 4 бронзы) заняла 8-е место в медальном зачете. Это самая успешная зимняя Паралимпида для Беларуси .

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athletes) и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхенчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете с 24 наградами (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Победила в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта.

Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Пекин был выбран столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года 31 июля 2015 года на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.