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Великобритания намекнула на совместное расследование с Россией «дела Скрипаля»
18.03.2018 18:53 — Разное | Ежедневник
Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)
Глава МИД Великобритании заявил, что хотел бы расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с Москвой. Однако в Лондоне, по его словам, сомневаются в том, что российские власти «искренни в своих намерениях».
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил о том, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с Москвой. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Би-би-си.
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Глава МИД Великобритании заявил, что хотел бы расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с Москвой. Однако в Лондоне, по его словам, сомневаются в...
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