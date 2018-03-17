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Великобритания намекнула на совместное расследование с Россией «дела Скрипаля»

18.03.2018 18:53 — Разное | Ежедневник  
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Великобритания намекнула на совместное расследование с Россией «дела Скрипаля»

Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Глава МИД Великобритании заявил, что хотел бы расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с Москвой. Однако в Лондоне, по его словам, сомневаются в том, что российские власти «искренни в своих намерениях».

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил о том, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с Москвой. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Би-би-си.

Однако в Великобритании, как уточнил министр, сомневаются в том, что российские власти, выражая желание принимать участие в этом расследовании, «искренни в своих намерениях».​

«На самом деле у нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», — заверил Джонсон, подчеркнув, что в связи с этим Лондон больше доверяет специалистам международной Организации по запрещению химического оружия., пишет РБК.

 
 
 
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Глава МИД Великобритании заявил, что хотел бы расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с Москвой. Однако в Лондоне, по его словам, сомневаются в...

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