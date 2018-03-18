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Расскажите о фирменном блюде на всю страну: начинаем проект "Вот такие пироги"
Готовите рыбу так, что Джейми Оливеру и не снилось? Рецепт вашего фирменного жульена кочует от подруги к подруге? Пирог, сделанный вашими руками, выманит в гости даже самого заядлого интроверта? Тогда мы ждем именно вас.
LADY.TUT.BY вместе с
Не скрывайте свой кулинарный талант и присылайте свой лучший рецепт по адресу
Что должно быть в письме:
1) Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления блюда;
2) Пошаговое описание его приготовления;
3) Качественные сопроводительные фотографии (горизонтальные)
Будем рады понятным рецептам из доступных для белорусов продуктов — «Дефлопе с рогом единорога» стоит оставить для другого конкурса.
Что получит автор лучшего рецепта?
Мы опубликуем 4 самых интересных на наш взгляд рецепта, после чего выберем лучшего автора, который получит право вести регулярную и оплачиваемую колонку на LADY. Если вы давно мечтали стать поваром, известным далеко за пределами своей кухни, или, к примеру, прорекламировать свой кулинарный блог — это ваш шанс!
Ждем ваших писем и готовимся пробовать блюда, приготовленные по вашим рецептам!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Мы ждем ваших рецептов! Не скрывайте то, что у вас получается лучше всех.
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