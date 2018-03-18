Готовите рыбу так, что Джейми Оливеру и не снилось? Рецепт вашего фирменного жульена кочует от подруги к подруге? Пирог, сделанный вашими руками, выманит в гости даже самого заядлого интроверта? Тогда мы ждем именно вас.

LADY.TUT.BY вместе с Пинским мясокомбинатом и торговой маркой «Пикант» представляют новый проект «Вот такие пироги».



Мы уверены, что наши читатели знают не меньше вкусных рецептов, чем шеф-повара роскошных ресторанов. Только вы сможете сделать сырники такими румяными и пышными, как у вашей бабушки. Только в вашей кухне под Новый год готовится салат, который уделает любой «Оливье» и даже «Селедку под шубой». И только вы можете рассказать нам, как сделать десерт, который будет в два раза вкуснее и дешевле, чем в лучших кондитерских города.

Не скрывайте свой кулинарный талант и присылайте свой лучший рецепт по адресу pirogi@tutbymedia.by до 28 марта.

Что должно быть в письме:

1) Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления блюда;

2) Пошаговое описание его приготовления;

3) Качественные сопроводительные фотографии (горизонтальные)

Будем рады понятным рецептам из доступных для белорусов продуктов — «Дефлопе с рогом единорога» стоит оставить для другого конкурса.

Что получит автор лучшего рецепта?

Мы опубликуем 4 самых интересных на наш взгляд рецепта, после чего выберем лучшего автора, который получит право вести регулярную и оплачиваемую колонку на LADY. Если вы давно мечтали стать поваром, известным далеко за пределами своей кухни, или, к примеру, прорекламировать свой кулинарный блог — это ваш шанс!

Ждем ваших писем и готовимся пробовать блюда, приготовленные по вашим рецептам!

Партнер проекта:



ОАО «Пинский мясокомбинат» - крупное предприятие мясной отрасли Республики Беларусь, которое выпускает продукты под торговой маркой «ПИКАНТ» .