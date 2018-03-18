﻿ Погиб известный стример World of Tanks. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погиб известный стример World of Tanks

19.03.2018 10:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти стала трагическая случайность: он поскользнулся на улице и ударился головой о бордюр.


Изображение: YouTube

Сергею было 26 лет, он жил в Уфе. В Сети он был известен благодаря онлайн-трансляциям игр World of Tanks. На его YouTube-канал было подписано более 300 тысяч человек.

«Это был один из самых ярких и жизнерадостных ребят, которые делали видео о World of Tanks, и душа компании канала WoT Fan», — отметил обозреватель YouTube-канала WoT Expert.

Спиров стал уже вторым стримером World of Tanks из России, погибшим за последние 12 месяцев в результате несчастного случая. В октябре 2017 года скончался Сергей Аксенов — он погиб от кровопотери после того, как порезался о стеклянный осколок.

Читайте также: 

Геймер умер после 22 часов стрима World of Tanks

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На его YouTube-канал было подписано более 300 тысяч человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Google обвалил рынок криптовалют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика