Погиб известный стример World of Tanks

18 марта погиб россиянин Сергей Спиров, известный под ником Gabriel Angelos. Причиной смерти стала трагическая случайность: он поскользнулся на улице и ударился головой о бордюр.



Изображение: YouTube

Сергею было 26 лет, он жил в Уфе. В Сети он был известен благодаря онлайн-трансляциям игр World of Tanks. На его YouTube- канал было подписано более 300 тысяч человек.

«Это был один из самых ярких и жизнерадостных ребят, которые делали видео о World of Tanks, и душа компании канала WoT Fan», — отметил обозреватель YouTube-канала WoT Expert.

Спиров стал уже вторым стримером World of Tanks из России, погибшим за последние 12 месяцев в результате несчастного случая. В октябре 2017 года скончался Сергей Аксенов — он погиб от кровопотери после того, как порезался о стеклянный осколок.

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