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Наладчик оборудования из Пинского района оштрафован на крупную сумму за нарушение правил по охране труда

19.03.2018 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Судом Пинского района и города Пинска рассмотрено уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года, в отношении наладчика оборудования по производству изделий из пластмасс. Старший помощник прокурора по Брестской области Ирина Грачева рассказала: 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54122.php

Наладчик оборудования из Пинского района оштрафован на крупную сумму за нарушение правил по охране труда

- Установлено, что 51-летний наладчик совместно с литейщиком пластмасс ремонтировал дробильную установку. В ходе работ наладчик нарушил правила по охране труда – не установил верхнюю часть дробильной установки в положении, обеспечивающем безопасность. Не убедившись в том, что литейщик очистил оборудование и отошел на безопасное расстояние, он запустил дробильную установку. В результате литейщику были причинены телесные повреждения - перелом и ампутация ногтевых фаланг пальцев правой кисти. 

Приговором суда наладчик оборудования признан виновным в причинении телесного повреждения по неосторожности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин - 1225 рублей. Приговор вступил в законную силу. 

Ирина Грачева отметила, что по требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение охраны труда были привлечены 4 должностных лица предприятия, в том числе и осужденный.

 
 
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Судом Пинского района и города Пинска рассмотрено уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года, в отношении наладчика оборудования по производству изделий...
 
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