Наладчик оборудования из Пинского района оштрафован на крупную сумму за нарушение правил по охране труда

Судом Пинского района и города Пинска рассмотрено уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года, в отношении наладчика оборудования по производству изделий из пластмасс. Старший помощник прокурора по Брестской области Ирина Грачева рассказала:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54122.php

Читать полностью в источнике с фото:





- Установлено, что 51-летний наладчик совместно с литейщиком пластмасс ремонтировал дробильную установку. В ходе работ наладчик нарушил правила по охране труда – не установил верхнюю часть дробильной установки в положении, обеспечивающем безопасность. Не убедившись в том, что литейщик очистил оборудование и отошел на безопасное расстояние, он запустил дробильную установку. В результате литейщику были причинены телесные повреждения - перелом и ампутация ногтевых фаланг пальцев правой кисти.

Приговором суда наладчик оборудования признан виновным в причинении телесного повреждения по неосторожности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин - 1225 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ирина Грачева отметила, что по требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение охраны труда были привлечены 4 должностных лица предприятия, в том числе и осужденный.