Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования

Потребительские цены в годовом выражении выросли на 4,9%, в ближайшие месяцы инфляция не повысится. Нацбанк считает такую ситуацию приемлемой и считает правильным оставить ставку рефинансирования на уровне 10,5% годовых.

Потребительские цены в Беларуси за первые два месяца 2018 года выросли на 1,7% (в феврале – на 0,9%). По информации Белстата, продовольственные товары подорожали на 1,4 процента, непродовольственные – на 1 процент, услуги – на 3,1 процента.

Кроме того, в феврале 2018 года темпы роста средней широкой денежной массы ускорились до 18,4 % в годовом выражении.

В связи с этим Нацбанк решил не снижать в ближайшие месяцы ставку рефинансирования, несмотря на то, что некоторые прогнозируемые инфляционные ожидания.