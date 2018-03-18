ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Кирилл Релих будет отстаивать титул чемпиона мира в бою против российского боксера

19.03.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стал известен соперник белорусского боксера Кирилла Релиха, который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе.


Кирилл Релих с женой Дарьей. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кирилл Релих сразится против экс-чемпиона мира из России Эдуарда Трояновского.

Уроженцу Омска Эдуарду Трояновскому 30 мая исполнится 38 лет. Чемпион мира по версиям IBF (2015−2016) и IBO (2015−2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012−2013). Чемпион Европы по версии WBO (2010). Трояновский известен также как кикбоксер, становился чемпионом России по кикбоксингу, чемпионом Европы, призером мировых первенств. В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта.

На профессиональном боксерском ринге у Эдуарда Трояновского 27 побед в 28 боях (24 победы досрочные).

WBA предписала сторонам, представляющим боксеров, незамедлительно приступить к переговорам. Если за 30 дней договориться не удастся, то пойдут промоутерские торги, по итогам которых победившая сторона получит первоочередное право на организацию боя.

28-летний уроженец Барановичей Кирилл Релих, который выиграл чемпионский пояс WBA в ночь на 11 марта в Сан-Антонио (США), должен провести обязательную защиту титула в течение 120 дней с момента его завоевания.

«Учительница говорила, что буду бандитом». Белорус впервые за 12 лет стал чемпионом мира по боксу

Кирилл Релих провел на профессиональном ринге 24 боя и одержал 22 победы (19 из них досрочные).

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен соперник белорусского боксера Кирилла Релиха, который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Найдена последняя работа Хокинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика