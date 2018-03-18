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Белорус Кирилл Релих будет отстаивать титул чемпиона мира в бою против российского боксера
Стал известен соперник белорусского боксера Кирилла Релиха, который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе.
Кирилл Релих сразится против экс-чемпиона мира из России Эдуарда Трояновского.
Уроженцу Омска Эдуарду Трояновскому 30 мая исполнится 38 лет. Чемпион мира по версиям IBF (2015−2016) и IBO (2015−2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012−2013). Чемпион Европы по версии WBO (2010). Трояновский известен также как кикбоксер, становился чемпионом России по кикбоксингу, чемпионом Европы, призером мировых первенств. В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта.
На профессиональном боксерском ринге у Эдуарда Трояновского 27 побед в 28 боях (24 победы досрочные).
WBA
28-летний уроженец Барановичей Кирилл Релих, который
Кирилл Релих провел на профессиональном ринге 24 боя и одержал 22 победы (19 из них досрочные).
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Стал известен соперник белорусского боксера Кирилла Релиха, который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в...
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