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От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by
20.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
С начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи увеличилось феврале по сравнению с январем на 16%, а цены на новостройки растут каждый месяц на 1,5%. Можно сказать, что это самое результативное начало года за последнее десятилетие. Ожидается, что к лету цены на региональных рынках также не останутся на прежнем уровне. Так что стоит поторопиться этой весной с приобретением новой квартиры в красивейших областных и районных городах Беларуси.
ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» ведет строительство 18-этажного каркасно-монолитного жилого дома по ул. Богданчука в Бресте.
В наличии квартиры: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.
Сроки строительства: начало — декабрь 2017 года, окончание — январь 2019 года.
Первоначальный взнос — 30 % от стоимости квартиры, оставшиеся платежи — ежемесячно равными долями до декабря 2018 года включительно.
Стоимость квартир — от 1299 руб. 99 коп. за кв. м.
Продавец: ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой», +375 (162) 57-11-57, г. Брест, ул. Кижеватова 60, каб. 12
10-ти этажный крупнопанельный 3-х подъездный жилой дом по ул. Суворова 116А в Бресте.
Стоимость 1 кв. метра от 1085 рублей. Жилищные облигации.
Развитая инфраструктура. Рядом детские сады, школы, гипермаркет, спортивные площадки. Хорошее транспортное сообщение.
Начало строительства — декабрь 2017 года. Окончание — 3 квартал 2018 года.
В наличии: 1-комнатные 44,69 кв. м и 2-комнатные 65,52 кв. м.
Продавец: ООО «Будаўнiчы рай», +375 (162) 48-42-44, +375 (33) 399-12-12
Многоэтажный жилой дом расположен в юго-западном микрорайоне Бреста.
В наличии 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв. метра составляет 1 217 рублей.
В цокольном этаже дома расположен гараж-стоянка открытого типа.
Ввод дома в эксплуатацию — декабрь 2018 г.
Продавец: ООО «Продом» (отдел продаж), +375 (29) 849-75-75, +375 (162) 58-89-26, +375 (162) 55-31-01,
ООО «Юрстроймаш» заключает договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского.
Вблизи дома находится один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон» и другие магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.
Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки. Первые этажи будут представлены в виде коммерческих площадей.
Остались: 1-комн. квартиры общей площадью 50 кв. м, 46 кв. м!
Цена квадратного метра — 1220 рублей.
Последняя 3-комнатная квартира 97 кв.м (на 2 этаже), цена —1150 рублей за метр.
Подробнее об объекте можно узнать в Могилеве по телефонам:
+375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73, +375 (44) 750-74-59.
Продавец: ООО «Юрстроймаш»
Преимущества ЖК «Радужный»:
— квартиры по доступной цене всего от 1300 руб. за кв. м;
— рассрочка 0% до 2021 года (без справок и поручителей);
— кредит от 390 рублей в месяц (средний платеж);
— возможна оплата чеками «Жильe»;
— богатый выбор современных планировок;
— квартиры с базовой отделкой;
— прекрасное месторасположение и инфраструктура (все в шаговой доступности);
— 20 минут до метро Малиновка.
Узнать подробности: +375 (44) 782-20-32
Продавец: ОДО «СБФ-плюс»
11-этажный кирпичный жилой дом бизнес-класса «На Пушкина» будет сдан в конце 2018 года. Преимущества для жильцов:
Дом «На Пушкина» — это то место где вам захочется жить.
Продавец: ООО «Тетра-Стиль», +375 (29) 317-44-44
7. Новостройка на Парижской Коммуны в Гомеле.
ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.
Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!
Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.
Стоимость квадратного метра: от 1 205 до 1 763 рублей.1 205 — 1 763 руб/м²
Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ», +375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93
Продаются квартиры в строящемся многоквартирном, трехэтажном кирпичном доме повышенной комфортности по улице Лазаренко, 59 в Могилеве.
Своя дворовая территория, детская площадка, стоянка, высокие потолки, металлические двери, видеонаблюдение и много другое.
Разнообразие планировок! Рассрочка! Срок строительства — декабрь 2018 года.
1-комн. — от 44 кв. м до 47 кв. м; 2-комн. — от 47 кв. м до 65 кв. м; 3-комн. — от 55 кв. м до 69 кв. м.
Квартиры сдаются с полной отделкой: на полах ламинат/линолеум; стены выровнены, оштукатурены, оклеены /окрашены, в с/у плитка на полу и на стенах; сантехника, потолки ошпатлёваны и окрашены; окна ПВХ (3-хкамерные стеклопакеты), входная металлическая дверь, умывальник, индивидуальные счётчики на холодную/горячую воду, оптоволокно, высота потолков 2,70 м.
Стоимость кв. м с отделкой — 1 175 рублей. 1 175 руб/м²Началась предварительная запись.
Продавец: ООО «Могилевстройинвест», +375 (44) 599-99-91, +375 (222) 77-04-77
В микрорайоне № 6 на ул. Криничной долевым способом ведется строительство третьего жилого дома № 8А по генплану. Заказчиком выступает ОАО «Управляющая компания холдинга "Забудова"», генподрядчиком — СУП «ЧистьБау» (дочерняя компания «Забудовы»).
9-этажный односекционный дом на 54 квартиры:
Рядом магазин «Алми», 14-ая школа, недалеко ТЦ «Модуль». Дом планируется к сдаче в марте 2018 года. Стоимость кв. метра — от 1 292 до 1 361 рублей.
Продавец: Строительное унитарное предприятие «ЧистьБау», +375 (176) 70-25-86, +375 (176) 70-25-87
Следите за ситуацией на рынке новостроек и вторичного жилья в
Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.
УНП 191179355
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С начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество...
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