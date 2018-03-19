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От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

20.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.byС начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи увеличилось феврале по сравнению с январем на 16%, а цены на новостройки растут каждый месяц на 1,5%. Можно сказать, что это самое результативное начало года за последнее десятилетие. Ожидается, что к лету цены на региональных рынках также не останутся на прежнем уровне. Так что стоит поторопиться этой весной с приобретением новой квартиры в красивейших областных и районных городах Беларуси.

 

1. Жилой дом по ул. Богданчука в Бресте

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» ведет строительство 18-этажного каркасно-монолитного жилого дома по ул. Богданчука в Бресте.

В наличии квартиры: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.

Сроки строительства: начало — декабрь 2017 года, окончание — январь 2019 года.

Первоначальный взнос — 30 % от стоимости квартиры, оставшиеся платежи — ежемесячно равными долями до декабря 2018 года включительно.

Стоимость квартир — от 1299 руб. 99 коп. за кв. м.

Продавец: ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой», +375 (162) 57-11-57, г. Брест, ул. Кижеватова 60, каб. 12

 

2. Жилой дом на Суворова в Бресте

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

10-ти этажный крупнопанельный 3-х подъездный жилой дом по ул. Суворова 116А в Бресте.

Стоимость 1 кв. метра от 1085 рублей. Жилищные облигации.

Развитая инфраструктура. Рядом детские сады, школы, гипермаркет, спортивные площадки. Хорошее транспортное сообщение.

Начало строительства — декабрь 2017 года. Окончание — 3 квартал 2018 года.

В наличии: 1-комнатные 44,69 кв. м и 2-комнатные 65,52 кв. м.

Продавец: ООО «Будаўнiчы рай», +375 (162) 48-42-44, +375 (33) 399-12-12

 

3. Жилой дом на Морозова в Бресте

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

Многоэтажный жилой дом расположен в юго-западном микрорайоне Бреста.
Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, в шаговой доступности детские сады, новая школа, рынки, гипермаркет «Евроопт», строительные магазины «ОМА» и «Материк». Дом каркасно-монолитный, стены — блоки ячеистого бетона, облицовка — кирпич.

В наличии 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв. метра составляет 1 217 рублей.

В цокольном этаже дома расположен гараж-стоянка открытого типа.

Ввод дома в эксплуатацию — декабрь 2018 г.

Продавец: ООО «Продом» (отдел продаж), +375 (29) 849-75-75, +375 (162) 58-89-26, +375 (162) 55-31-01, prodom-brest@mail.ru

 

4. Кирпичный дом в Могилеве на пересечении улицы Островского и пр. Пушкинского

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

ООО «Юрстроймаш» заключает договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского.

Вблизи дома находится один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон» и другие магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.

Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки. Первые этажи будут представлены в виде коммерческих площадей. Подробнее в статье о доме.

Остались: 1-комн. квартиры общей площадью 50 кв. м, 46 кв. м!

Цена квадратного метра — 1220 рублей.

Последняя 3-комнатная квартира 97 кв.м (на 2 этаже), цена —1150 рублей за метр.

Подробнее об объекте можно узнать в Могилеве по телефонам:

+375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73, +375 (44) 750-74-59.

Продавец: ООО «Юрстроймаш»

 

5. Жилой комплекс «Радужный», г. Дзержинск ─ более 200 довольных семей жильцов-новоселов!

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

Преимущества ЖК «Радужный»:

— квартиры по доступной цене всего от 1300 руб. за кв. м;

— рассрочка 0% до 2021 года (без справок и поручителей);

— кредит от 390 рублей в месяц (средний платеж);

— возможна оплата чеками «Жильe»;

— богатый выбор современных планировок;

— квартиры с базовой отделкой;

— прекрасное месторасположение и инфраструктура (все в шаговой доступности);

— 20 минут до метро Малиновка.

 

Узнать подробности: +375 (44) 782-20-32

Продавец: ОДО «СБФ-плюс»

 

6. Дом «На Пушкина» в Мозыре

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

11-этажный кирпичный жилой дом бизнес-класса «На Пушкина» будет сдан в конце 2018 года. Преимущества для жильцов:

  • Подземный отапливаемый паркинг с лифтом;
  • Свободная планировка, высота потолков — 2,8 м;
  • Панорамное остекление (окна с пола до потолка);
  • Пентхаусы на 10 этаже;
  • Улучшенная шумоизоляция;
  • Закрытая дворовая территория;
  • Продуктовый магазин в составе жилого дома;
  • Фасад — вентилируемый керамогранит;
  • Расположение в тихом центре Мозыря (4 минуты пешком до площади Ленина);
  • Вид на реку Припять, начиная с 4 этажа;
  • В шаговой доступности детский сад и средняя школа.

Дом «На Пушкина» — это то место где вам захочется жить.

Продавец: ООО «Тетра-Стиль», +375 (29) 317-44-44

 

7. Новостройка на Парижской Коммуны в Гомеле.

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.

Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!

Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.

Стоимость квадратного метра: от 1 205 до 1 763 рублей.1 205 — 1 763 руб/м²

Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ», +375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93

 

8. Дом на Лазаренко в Могилеве

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

Продаются квартиры в строящемся многоквартирном, трехэтажном кирпичном доме повышенной комфортности по улице Лазаренко, 59 в Могилеве.

Своя дворовая территория, детская площадка, стоянка, высокие потолки, металлические двери, видеонаблюдение и много другое.

Разнообразие планировок! Рассрочка! Срок строительства — декабрь 2018 года.

1-комн. — от 44 кв. м до 47 кв. м; 2-комн. — от 47 кв. м до 65 кв. м; 3-комн. — от 55 кв. м до 69 кв. м.

Квартиры сдаются с полной отделкой: на полах ламинат/линолеум; стены выровнены, оштукатурены, оклеены /окрашены, в с/у плитка на полу и на стенах; сантехника, потолки ошпатлёваны и окрашены; окна ПВХ (3-хкамерные стеклопакеты), входная металлическая дверь, умывальник, индивидуальные счётчики на холодную/горячую воду, оптоволокно, высота потолков 2,70 м.

Стоимость кв. м с отделкой — 1 175 рублей. 1 175 руб/м²Началась предварительная запись.

‎Продавец: ООО «Могилевстройинвест», +375 (44) 599-99-91, ‎+375 (222) 77-04-77

 

9. Дом на Криничной в Молодечно

От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

В микрорайоне № 6 на ул. Криничной долевым способом ведется строительство третьего жилого дома № 8А по генплану. Заказчиком выступает ОАО «Управляющая компания холдинга "Забудова"», генподрядчиком — СУП «ЧистьБау» (дочерняя компания «Забудовы»).

9-этажный односекционный дом на 54 квартиры:

  • однокомнатные квартиы (всего 18) с площадью 43,8-44,3 кв.м,
  • двухкомнатные (28) — 60,3-63,1 кв. м,
  • трехкомнатные квартиры — 76,5-76,9 кв. м.

Рядом магазин «Алми», 14-ая школа, недалеко ТЦ «Модуль». Дом планируется к сдаче в марте 2018 года. Стоимость кв. метра — от 1 292 до 1 361 рублей.

Продавец: Строительное унитарное предприятие «ЧистьБау», +375 (176) 70-25-86, +375 (176) 70-25-87

Следите за ситуацией на рынке новостроек и вторичного жилья в аналитических обзорах портала Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

УНП 191179355
ООО «РиэлтБай»
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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С начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество...
 
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