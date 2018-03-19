От 1000 рублей за метр. Обзор новостроек региональных застройщиков от Realt.by

С начала 2018 наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости Минска. Под офисами некоторых застройщиков стоят очереди из желающих купить новостройку. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи увеличилось феврале по сравнению с январем на 16%, а цены на новостройки растут каждый месяц на 1,5%. Можно сказать, что это самое результативное начало года за последнее десятилетие. Ожидается, что к лету цены на региональных рынках также не останутся на прежнем уровне. Так что стоит поторопиться этой весной с приобретением новой квартиры в красивейших областных и районных городах Беларуси.

1. Жилой дом по ул. Богданчука в Бресте





ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» ведет строительство 18-этажного каркасно-монолитного жилого дома по ул. Богданчука в Бресте.

В наличии квартиры: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.

Сроки строительства: начало — декабрь 2017 года, окончание — январь 2019 года.

Первоначальный взнос — 30 % от стоимости квартиры, оставшиеся платежи — ежемесячно равными долями до декабря 2018 года включительно.

Стоимость квартир — от 1299 руб. 99 коп. за кв. м.

Продавец: ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой», +375 (162) 57-11-57, г. Брест, ул. Кижеватова 60, каб. 12

2. Жилой дом на Суворова в Бресте





10-ти этажный крупнопанельный 3-х подъездный жилой дом по ул. Суворова 116А в Бресте.

Стоимость 1 кв. метра от 1085 рублей. Жилищные облигации.

Развитая инфраструктура. Рядом детские сады, школы, гипермаркет, спортивные площадки. Хорошее транспортное сообщение.

Начало строительства — декабрь 2017 года. Окончание — 3 квартал 2018 года.

В наличии: 1-комнатные 44,69 кв. м и 2-комнатные 65,52 кв. м.

Продавец: ООО «Будаўнiчы рай», +375 (162) 48-42-44, +375 (33) 399-12-12

3. Жилой дом на Морозова в Бресте





Многоэтажный жилой дом расположен в юго-западном микрорайоне Бреста.

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, в шаговой доступности детские сады, новая школа, рынки, гипермаркет «Евроопт», строительные магазины «ОМА» и «Материк». Дом каркасно-монолитный, стены — блоки ячеистого бетона, облицовка — кирпич.

В наличии 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв. метра составляет 1 217 рублей.

В цокольном этаже дома расположен гараж-стоянка открытого типа.

Ввод дома в эксплуатацию — декабрь 2018 г.

Продавец: ООО «Продом» (отдел продаж), +375 (29) 849-75-75, +375 (162) 58-89-26, +375 (162) 55-31-01, prodom-brest@mail.ru

4. Кирпичный дом в Могилеве на пересечении улицы Островского и пр. Пушкинского





ООО «Юрстроймаш» заключает договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского.

Вблизи дома находится один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон» и другие магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.

Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки. Первые этажи будут представлены в виде коммерческих площадей. Подробнее в статье о доме.

Остались: 1-комн. квартиры общей площадью 50 кв. м, 46 кв. м!

Цена квадратного метра — 1220 рублей.

Последняя 3-комнатная квартира 97 кв.м (на 2 этаже), цена —1150 рублей за метр.

Подробнее об объекте можно узнать в Могилеве по телефонам:

+375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73, +375 (44) 750-74-59.

Продавец: ООО «Юрстроймаш»

5. Жилой комплекс «Радужный», г. Дзержинск ─ более 200 довольных семей жильцов-новоселов!





Преимущества ЖК «Радужный»:

— квартиры по доступной цене всего от 1300 руб. за кв. м;

— рассрочка 0% до 2021 года (без справок и поручителей);

— кредит от 390 рублей в месяц (средний платеж);

— возможна оплата чеками «Жильe»;

— богатый выбор современных планировок;

— квартиры с базовой отделкой;

— прекрасное месторасположение и инфраструктура (все в шаговой доступности);

— 20 минут до метро Малиновка.

Узнать подробности: +375 (44) 782-20-32

Продавец: ОДО «СБФ-плюс»

6. Дом «На Пушкина» в Мозыре





11-этажный кирпичный жилой дом бизнес-класса «На Пушкина» будет сдан в конце 2018 года. Преимущества для жильцов:

Подземный отапливаемый паркинг с лифтом;

Свободная планировка, высота потолков — 2,8 м;

Панорамное остекление (окна с пола до потолка);

Пентхаусы на 10 этаже;

Улучшенная шумоизоляция;

Закрытая дворовая территория;

Продуктовый магазин в составе жилого дома;

Фасад — вентилируемый керамогранит;

Расположение в тихом центре Мозыря (4 минуты пешком до площади Ленина);

Вид на реку Припять, начиная с 4 этажа;

В шаговой доступности детский сад и средняя школа.

Дом «На Пушкина» — это то место где вам захочется жить.

Продавец: ООО «Тетра-Стиль», +375 (29) 317-44-44

7. Новостройка на Парижской Коммуны в Гомеле.





ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.

Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!

Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.

Стоимость квадратного метра: от 1 205 до 1 763 рублей.1 205 — 1 763 руб/м²

Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ», +375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93

8. Дом на Лазаренко в Могилеве





Продаются квартиры в строящемся многоквартирном, трехэтажном кирпичном доме повышенной комфортности по улице Лазаренко, 59 в Могилеве.

Своя дворовая территория, детская площадка, стоянка, высокие потолки, металлические двери, видеонаблюдение и много другое.

Разнообразие планировок! Рассрочка! Срок строительства — декабрь 2018 года.

1-комн. — от 44 кв. м до 47 кв. м; 2-комн. — от 47 кв. м до 65 кв. м; 3-комн. — от 55 кв. м до 69 кв. м.

Квартиры сдаются с полной отделкой: на полах ламинат/линолеум; стены выровнены, оштукатурены, оклеены /окрашены, в с/у плитка на полу и на стенах; сантехника, потолки ошпатлёваны и окрашены; окна ПВХ (3-хкамерные стеклопакеты), входная металлическая дверь, умывальник, индивидуальные счётчики на холодную/горячую воду, оптоволокно, высота потолков 2,70 м.

Стоимость кв. м с отделкой — 1 175 рублей. 1 175 руб/м²Началась предварительная запись.

‎Продавец: ООО «Могилевстройинвест», +375 (44) 599-99-91, ‎+375 (222) 77-04-77

9. Дом на Криничной в Молодечно





В микрорайоне № 6 на ул. Криничной долевым способом ведется строительство третьего жилого дома № 8А по генплану. Заказчиком выступает ОАО «Управляющая компания холдинга "Забудова"», генподрядчиком — СУП «ЧистьБау» (дочерняя компания «Забудовы»).

9-этажный односекционный дом на 54 квартиры:

однокомнатные квартиы (всего 18) с площадью 43,8-44,3 кв.м,

двухкомнатные (28) — 60,3-63,1 кв. м,

трехкомнатные квартиры — 76,5-76,9 кв. м.

Рядом магазин «Алми», 14-ая школа, недалеко ТЦ «Модуль». Дом планируется к сдаче в марте 2018 года. Стоимость кв. метра — от 1 292 до 1 361 рублей.

Продавец: Строительное унитарное предприятие «ЧистьБау», +375 (176) 70-25-86, +375 (176) 70-25-87

Следите за ситуацией на рынке новостроек и вторичного жилья в аналитических обзорах портала Realt.by .

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

УНП 191179355

ООО «РиэлтБай»

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