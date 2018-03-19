Последние столичные мини-кафе «Хутка Смачна» превращаются в шаурмичные. Мы узнали, когда заведения откроются в новом формате.





Недавно минчане заметили, что мини-кафе «Хутка Смачна» на Якуба Коласа стали ремонтировать, а вывески заменили на изображения с шаурмой. Осталась лишь главная конструкция на крыше.

Как оказалось, теперь компания «Экспресс-сервис 91» сдает помещение на Якуба Коласа в аренду. Теперь тут новый хозяин — Мухаммед.

— Вывеску мы пока оставим. Сейчас заканчиваем ремонт, и в четверг или в пятницу откроемся. Будем бесплатно угощать шаурмой. Теперь тут будут продавать шаурму, фалафель, хот-доги, горячие напитки, соки. Шаурма будет стоить от 4 до 9 рублей. «Хутка Смачна» в том виде было уже нерентабельно. У них не было идеи, а у нас — есть, — рассказывает директор.





— Теперь тут будет не «Хутка Смачна», будет «жутка смачна», — говорит его приятель.

Рядом за изменениями павильона наблюдают работники из офиса и просят их сфотографировать у киоска.





— Тут шаурма теперь и так на каждом углу, а «Хутка Смачна» — жалко. Будем везде писать, чтобы его вернули, — смеются мужчины.

В городе также есть еще один павильон знаменитого мини-кафе — на Немиге. Его в скором времени тоже переделают под шаурмичную. Заведение будет работать по такому же принципу — с входом и столиками внутри.

Оперативный комментарий от генерального директора «Экспресс-сервис 91» в течение двух дней получить не удалось.



Оставшийся павильон на Немиге

Напомним, в прошлом году мы обратили внимание на то, что старые киоски «Хутка Смачна» исчезли с привычных центральных мест в городе. Работать осталось только два современных павильона — на Немиге и на Якуба Коласа.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда рассказывала, что мини-кафе закрылись потому, что у компании СООО «Экспресс-сервис 91» закончились сроки действия договоров аренды земельных участков.



Фото из Instagram пользователя afedorenchik

Кроме того, объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них, говорили тогда в мэрии.

Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, и долгое время она не имела явных конкурентов. Многие минчане не раз пробовали их «Златку» и «Хадун». Однако в конце 2014 года к «Хутка Смачна» возникли претензии у милиции, которая выявила в некоторых точках незаконную продажу спиртного ночью. После этого глава Минска Андрей Шорец поручил скорректировать режим работы киосков и время продажи спиртного там. В начале 2015-го МАРТ приостанавливал работу семи «Хутка Смачна» также в связи с рядом нарушений. На тот период в сети еще насчитывалось 13 мини-кафе.