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На месте последних "Хутка Смачна" в Минске открываются шаурмичные
Последние столичные мини-кафе «Хутка Смачна» превращаются в шаурмичные. Мы узнали, когда заведения откроются в новом формате.
Недавно минчане заметили, что мини-кафе «Хутка Смачна» на Якуба Коласа стали ремонтировать, а вывески заменили на изображения с шаурмой. Осталась лишь главная конструкция на крыше.
Как оказалось, теперь компания «Экспресс-сервис 91» сдает помещение на Якуба Коласа в аренду. Теперь тут новый хозяин — Мухаммед.
— Вывеску мы пока оставим. Сейчас заканчиваем ремонт, и в четверг или в пятницу откроемся. Будем бесплатно угощать шаурмой. Теперь тут будут продавать шаурму, фалафель, хот-доги, горячие напитки, соки. Шаурма будет стоить от 4 до 9 рублей. «Хутка Смачна» в том виде было уже нерентабельно. У них не было идеи, а у нас — есть, — рассказывает директор.
— Теперь тут будет не «Хутка Смачна», будет «жутка смачна», — говорит его приятель.
Рядом за изменениями павильона наблюдают работники из офиса и просят их сфотографировать у киоска.
— Тут шаурма теперь и так на каждом углу, а «Хутка Смачна» — жалко. Будем везде писать, чтобы его вернули, — смеются мужчины.
В городе также есть еще один павильон знаменитого мини-кафе — на Немиге. Его в скором времени тоже переделают под шаурмичную. Заведение будет работать по такому же принципу — с входом и столиками внутри.
Оперативный комментарий от генерального директора «Экспресс-сервис 91» в течение двух дней получить не удалось.
Напомним, в прошлом году мы
Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда рассказывала, что мини-кафе закрылись потому, что у компании СООО «Экспресс-сервис 91» закончились сроки действия договоров аренды земельных участков.
Кроме того, объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них, говорили тогда в мэрии.
Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, и долгое время она не имела явных конкурентов. Многие минчане не раз пробовали их «Златку» и «Хадун». Однако в конце 2014 года к «Хутка Смачна» возникли претензии у милиции, которая выявила в некоторых точках незаконную продажу спиртного ночью. После этого глава Минска Андрей Шорец
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